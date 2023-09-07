«Авжеж, 100%». Посол ЄС переконаний, що Україна стане членом Євросоюзу

У процесі вступу до Євросоюзу майже все залежить від України

Маасікас переконаний, що наша держава отримає членство, але коли саме, не знає

У перший день після перемоги українській владі доведеться ухвалювати непрості для неї рішення, однак у підсумку Україна все одно стане членом ЄС. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» розповів чинний посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

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На запитання, чи буде Україна в ЄС Матті Маасікас впевнено відповідає «Авжеж, 100%». Та дату назвати не може. За його словами, у процесі вступу до Євросоюзу майже все залежить від кандидата, тобто від України.

Посол запевняє, що впевненість щодо вступу України йому надає готовність самого Євросоюзу. «Не лише Україна та український народ здивували всіх тим, що виявилися готовими до боротьби з цією жахливою агресією. Але і Євросоюз також виріс за цей час. Деякі речі, які ЄС зробив з 24 лютого минулого року, були немислимі ще напередодні. Зокрема, немислимим був той новий поштовх до розширення Євросоюзу, який ми спостерігаємо», – пояснює Матті Маасікас.

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За його словами, впевненість також дає підтримка України Євросоюзом та його громадянами. Опитування Євробарометра навесні 2023 року показало, що майже 70% людей підтримують політику власного уряду та політику ЄС щодо України. Тобто «втоми від України», якої багато хто боявся, немає. Підтримка громадян ЄС лишається непохитною, що є аргументом для рішень європейських демократичних урядів.

Матті Маасікас говорить і про боротьбу з корупцією, яка, за його словами, стала непатріотичною справою в Україні: «Україна почала боротися з корупцією по-справжньому тільки після Революції гідності. Створені тоді органи та інституції добре працюють. Це видно і за результатами їхньої роботи, і за стабільністю».

Посол згадує і про електронні декларації, пояснюючи, що категоричної вимоги від ЄС щодо їх публічності немає. Він запевняє, що всі розуміють, що під час повномасштабної війни мають бути обмеження.

На питання про виконання семи рекомендацій ЄС Матті Маасікас зазначив, що замість нього нещодавно на це відповів президент Зеленський. У зверненні до Верховної Ради він сказав, що є три закони, необхідні для виконання семи рекомендацій ЄС. Це відновлення декларування активів, коректне визначення політично значущих осіб і закон про освіту.

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«І коли це буде ухвалене, мої колеги в Брюсселі, переконаний, зможуть позитивно оцінити виконання Україною семи рекомендацій і рекомендувати країнам-членам почати переговори з Україною», – каже посол ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати законопроєкти, які є необхідними для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. За його словами Україна має сім чітких рекомендацій від Європейської комісії. Деякі з них вже виконано, але для інших потрібна дієва робота Верховної Ради України.