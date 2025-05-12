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Ізраїль просить Міжнародний кримінальний суд скасувати ордер на арешт Нетаньягу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ізраїль просить Міжнародний кримінальний суд скасувати ордер на арешт Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Беньяміна Нетаньягу за воєнні злочини
фото: AP

Єрусалим звернувся до суду з проханням призупинити розслідування злочинів проти людяності на палестинських територіях

Міжнародний кримінальний суд отримав офіційне звернення Ізраїлю з проханням скасувати ордери на арешт ізраїльського премʼєра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ з підписом заступника генерального прокурора Ізраїлю Гілада Ноама надійшов 9 травня. У зверненні – прохання скасувати ордери на арешт прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю на час розгляду Міжнародним кримінальним судом оскарження Ізраїлем його юрисдикції щодо війни в секторі Гази.

Також Ізраїль звернувся до суду з проханням зобов'язати прокуратуру призупинити розслідування злочинів проти людяності на палестинських територіях.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

Тодішній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду. Згодом президент США підписав указ про санкції проти Міжнародного кримінального суду через розслідування щодо американців та їх союзників. Він передбачає фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу Міжнародний кримінальний суд

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