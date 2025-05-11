Іран називав «абсурдним» намір відправити ракетні установки Росії

Іран відкидає звинувачення у планах постачання ракетних установок Росії, називаючи їх «абсурдними»

Іран категорично відкинув повідомлення про те, що він нібито планує передати Росії ракетні пускові установки для використання у війні проти України. Державне агентство IRIB News поширило заяву місії Ірану при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, в якій ці твердження названо «абсолютно абсурдними», пише «Главком».

Постійне представництво Ісламської Республіки Іран при ООН офіційно спростувало «безпідставне твердження» інформаційного агентства Reuters щодо підготовки до відправки до Росії ракетної установки «Fath-360».

У повній заяві представника Ірану йдеться: «Це твердження надзвичайно абсурдне. Шкода, що агентство Reuters продовжує наполягати на своїй практиці публікації безпідставних звинувачень проти Ісламської Республіки Іран. Доки триває конфлікт між двома сторонами, Іран утримуватиметься від надання будь-якої військової допомоги будь-якій стороні».

Як відомо, агентство Reuters у п'ятницю повідомило, посилаючись на західних та регіональних чиновників, що Іран готується відправити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності.

У виданні зазначили, що Іран готується найближчим часом поставити пускові установки для балістичних ракет малої дальності, які, за словами США, Тегеран надіслав Росії минулого року для використання проти України, повідомили два західні чиновники з безпеки та регіональний чиновник.

За словами аналітиків, Fath-360, маючи дальність стрільби 75 миль (120 км), дасть російським військам нову зброю для обстрілу українських військових на передовій, сусідніх військових цілей та населених пунктів поблизу кордону з Росією.

Нагадаємо, Іран готується найближчим часом поставити Росії пускові установки для балістичних ракет малої дальності Fath-360. Reuters пише, що далі Росія в обмін на літаки Су-35 може отримати балістику дальнього радіусу дії на 700, а то і 1000 кілометрів. Тоді під ударом за лічені хвилини можуть опинитися і Львів, і Івано-Франківськ, і навіть кордон із Польщею.