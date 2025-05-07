Індія опублікувала список цілей для ударів по Пакистану

У переліку Індії наведено дев'ять «терористичних таборів» у Пакистані

Цілями в Пакистані стали штаби та навчальні центри терористичних угруповань, заявили в Індії. В одному з таборів запускали безпілотники, за допомогою яких на індійську територію скидали зброю та боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» зі посиланням на Economic Times.



Індійська влада оприлюднила список дев'яти об'єктів «терористичної інфраструктури» в Пакистані, за якими завдали авіаудари в рамках операції «Сіндур».

У переліку наведено дев'ять «терористичних таборів» у Пакистані та на підконтрольній Ісламабаді території Кашміру. Вони включають об'єкти у містах Бахавалпур, Музаффарабад, Сіалкот, Котлі, Мурідці та інші.

Частина таборів, як пише Hindustan Times, є штабами та навчальними центрами ісламістських терористичних угруповань «Джаіш-е-Мухаммад» і «Лашкар-і-Тайба». Один із таборів в окрузі Наровал (провінція Пенджаб) є базою для безпілотників, за допомогою яких на територію Індії скидали зброю, боєприпаси та наркотики, йдеться у матеріалі.

Десять індійців загинули внаслідок ударів Пакистану по підконтрольній Нью-Делі території Кашміру, ще 48 постраждали. Про це повідомила поліція Індії, повідомляє Reuters.

Командувач армією Пакистану, у свою чергу, заявив про загибель 26 мирних жителів та 46 поранених внаслідок воєнних дій Індії.

Пакистан ударив по штабу батальйону армії Індії

Збройні сили Пакистану завдали удару по штабу батальйону піхотної бригади армії Індії, внаслідок якого командний пункт було знищено. Про це заявив на брифінгу в Ісламабаді директор Управління громадських зв'язків Міністерства оборони Пакистану генерал Ахмед Чаухдрі.

«Армія Пакистану повністю відреагувала на індійську агресію та знищила штаб батальйону бригади ЗС Індії, звідки координувалися порушення режиму припинення вогню індійськими військовослужбовцями на лінії контролю у Кашмірі», – цитує Чаудхрі газета Dawn.

За його словами, Пакистан завдав ударів по кількох індійських військових постах у кашмірських районах Чхатрі, Джура і Сарлія, а також збив 5 винищувачів ВПС Індії, які брали участь в авіаударах територією ісламської республіки. «Ми не дозволили жодному індійському літаку порушити повітряний простір Пакистану, жоден пакистанський літак не порушував індійського кордону», – додав генерал.

До слова, Пакистан не нагнітатиме напруженість у конфлікті з Індією, якщо вона припинить військову операцію «Сіндур» та інші агресивні дії. Про це міністр оборони ісламської республіки Хаваджа Асіф заявив в інтерв'ю телебаченню агентства Bloomberg.