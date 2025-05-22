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Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував
Посол Ізраїлю при Організації Об’єднаних Націй Денні Данон назвав інцидент «збоченим актом антисемітського тероризму»
фото: reuters

Підозрюваного, якого помітили біля музею, затримано. Під час затримання він скандував: «Вільна Палестина»

Увечері середи, 21 травня, двоє співробітників посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини поблизу заходу в Єврейському музеї у Вашингтоні. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Як передає «Главком», про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що чоловіка і жінку вбили у північно-західній частині Вашингтона, поблизу музею. Неподалік також розташовані регіональний офіс ФБР та офіс федерального прокурора США. 

Начальниця поліції Вашингтона Памела Сміт повідомила, що підозрюваного, якого помітили біля музею перед початком події, затримано. За її словами, під час затримання він скандував: «Вільна Палестина, вільна Палестина».

Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував фото 1
фото: reuters

«Ми активно розслідуємо подію і працюємо над тим, щоб отримати більше інформації. Ми притягнемо цього злочинця до відповідальності», – зазначила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Посол Ізраїлю при Організації Об’єднаних Націй Денні Данон назвав інцидент «збоченим актом антисемітського тероризму». «Завдавати шкоди дипломатам і єврейській спільноті – це перетинати червону лінію. Ми впевнені, що влада США застосує рішучі заходи проти винних у цьому злочинному акті», – заявив Данон.

На інцидент вже відреагував президент США Дональд Трамп. «Ці жахливі вбивства у Вашингтоні, очевидно, на ґрунті антисемітизму, повинні припинитися, НЕГАЙНО! Ненависті і радикалізму немає місця в США. Співчуття сім'ям загиблих. Так сумно, що такі речі можуть траплятися! Нехай Бог благословить вас усіх!», – написав він у соцмережі X. 

Держсекретар США Марко Рубіо також засудив вбивство співробітників посольства Ізраїлю. «Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство двох співробітників Посольства Ізраїлю у Вашингтоні, округ Колумбія. Ми молимося з їхніми близькими. Це був зухвалий акт боягузливого, антисемітського насильства. Не сумнівайтеся: ми знайдемо винних і притягнемо їх до відповідальності», – написав Рубіо у соцмережі X.

Раніше ми писали, що в Амстердамі пропалестинська група людей напала на громадян Ізраїлю, які приїхали на матч футбольних клубів «Аякс» та «Маккабі». Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що напад на фанатів Маккабі Тель-Авіва стався в ніч проти 8 листопада на вулицях Амстердама після поразки ізраїльської футбольної команди місцевому клубу Аякс. У соцмережах публікують відео з місця події, на яких зафіксовані жорстокі напади. Деякі з нападників ховали обличчя за масками, несли палестинські прапори та кричали «вільна Палестина».

До слова, лекцію міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в університеті Лондона зірвали пропалестинські протестувальники саме тоді, коли він почав говорити про війну Росії в Україні. 

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Теги: Ізраїль вбивство Палестина Вашингтон

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