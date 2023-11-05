Азербайджан очікує пропозицій щодо мирного договору від Вірменії

Cпроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року

Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов розповів, що Азербайджан чекає від Вірменії новий пакет пропозицій щодо мирного договору. Про це пише Report.

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За словами міністра, неважливо, де і на яких майданчиках проводять зустрічі між двома країнами, формати проведення зустрічей можуть бути різними.

«Азербайджан зацікавлений у нормалізації відносин із Вірменією. Нещодавно відбулася зустріч у форматі «3+3». Хоча заздалегідь зустріч із вірменським колегою не була запланована, проте вона відбулася і тривала понад 40 хвилин. Наразі ми чекаємо відповіді від Вірменії щодо пропонованих пакетів з нормалізації відносин і підписання майбутнього мирного договору», – сказав Байрамов.

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Він зазначив, що спроби нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією почалися ще після війни 2020 року і досі тривають.

Байрамов додав, що посередництво глави Євроради Шарля Мішеля, так званий Брюссельський формат, позитивно позначився на нормалізації відносин.

Нагадаємо, повідомлялося, що 23 жовтня, міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії зустрінуться зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані та обговорять прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан може почати вторгнення у Вірменію.