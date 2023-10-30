Пашинян назвав три принципи миру між Єреваном і Баку

Пашинян висловився щодо нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном





Узгоджено три основні принципи встановлення миру та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Підписання мирного договору стане реальним, якщо сторони дотримуватимуться цих принципів. Як пише «Арменпрес», про це заявив сьогодні, 30 жовтня, прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

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«По суті, я маю констатувати, що три основні принципи миру та регулювання відносин з Азербайджаном узгоджені. І якщо сторони збережуть вірність цим узгодженим принципам, то підписання угоди про мир та врегулювання (міждержавних) відносин стане реальним», – сказав він.

Пашинян нагадав про ці принципи. «По-перше, Республіка Вірменія та Азербайджанська Республіка взаємно визнають територіальну цілісність один одного, при тому розумінні, що територія Вірменії становить 29 тисяч 800 квадратних кілометрів, Азербайджану – 86 тисяч 600 квадратних кілометрів. Угода була досягнута на політичному рівні. І основна ідея полягала в тому, щоб послатися на якесь джерело поза впливом сторін і взяти цю цифру за основу, розуміючи, що делімітація, розмежування відбудеться під час подальших обговорень та домовленостей. Ці цифри взяті із зафіксованих в останніх енциклопедіях Радянського Союзу. Вони містяться записи про територію Вірменської Радянської Соціалістичної Республіки та Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки», – розповів глава уряду.

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Другий принцип у тому, що сторони погоджуються делімітацію кордону з урахуванням Алма-Атинської декларації 1991 року. «Це означає виходити з тієї реальності, що адміністративні кордони між Вірменією та Азербайджаном за часів Радянського Союзу стали (надалі – «Главком») державними кордонами, непорушність яких визнана сторонами в Алма-Атинській декларації. Наявність карт, що фіксують поточну ситуацію на момент прийняття Алма-Атинської декларації, також має ключове значення у процесі делімітації. Фактично, у розпорядженні сторін є карти, що відбивають ці реалії. Тому за наявності політичної волі сторін також можна досить швидко та ефективно просувати цей процес», – зазначив прем'єр.

Нарешті, третій принцип, за яким, згідно з Пашиняном, досягнуто попередніх домовленостей полягає в наступному: регіональні комунікації відкриваються на основі суверенітету та юрисдикції сторін, діятимуть на основі взаємності та рівності.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян назвав 27 жовтня необхідні умови для досягнення довгострокового миру з Азербайджаном. «Довгостроковий мир між Вірменією та Азербайджаном досягнемо шляхом підписання мирного договору за умови однозначного взаємного визнання територіальної цілісності та делімітації кордонів двох країн на основі Алма-Атинської декларації (1991 року) та найсвіжіших карт СРСР», – зазначив тоді голова вірменської дипломатії.

До слова, за європейського посередництва Вірменія та Азербайджан сформували дорожню карту з нормалізації відносин. Про це повідомляє Арменпрес. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.Пашинян запевнив, що Вірменія підтверджує прихильність принципам, викладеним в ухвалених документах.