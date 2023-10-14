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Politico: Азербайджан незабаром може вторгнутися у Вірменію

Діана Гасюк
glavcom.ua
Politico: Азербайджан незабаром може вторгнутися у Вірменію
Держсекретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

Попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив американських політиків, що Азербайджан може вторгнутися у Вірменію протягом кількох тижнів. Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, це попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі та можливістю розширення конфлікту.

Повідомляється, що під час телефонної розмови 3 жовтня американські законодавці закликали Блінкена прийняти заходи проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у зв'язку з його вторгненням в Карабах у вересні. Держсекретар відповів, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати чинність документа, який надає США можливість надавати військову допомогу Баку. Він також зазначив, що США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

Проте, як повідомляється в матеріалі, Блінкен висловив упевненість у триваючих дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

«Ще двоє людей підтвердили, що відбувся брифінг щодо ситуації в Азербайджані, але не повідомили подробиць», – зазначили журналісти.

У Держдепі США відмовилися коментувати цю розмову Блінкена із законодавцями, проте заявили, що Штати підтримують територіальну цілісність Вірменії і хочуть, щоб конфлікт з Азербайджаном завершився за допомогою переговорів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

Нагадаємо, 19 вересня азербайджанське міноборони оголосило про початок «локальних антитерористичних заходів» на карабаській території.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тис. вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.

 

Теги: конфлікт Ентоні Блінкен Нікол Пашинян Нагірний Карабах Азербайджан міністр

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