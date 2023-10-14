Politico: Азербайджан незабаром може вторгнутися у Вірменію

Попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив американських політиків, що Азербайджан може вторгнутися у Вірменію протягом кількох тижнів. Про це пише видання Politico з посиланням на власні джерела.

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За даними журналістів, це попередження вказує на глибину занепокоєння адміністрації президента США Джо Байдена операціями Азербайджану в Карабасі та можливістю розширення конфлікту.

Повідомляється, що під час телефонної розмови 3 жовтня американські законодавці закликали Блінкена прийняти заходи проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у зв'язку з його вторгненням в Карабах у вересні. Держсекретар відповів, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати чинність документа, який надає США можливість надавати військову допомогу Баку. Він також зазначив, що США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

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Проте, як повідомляється в матеріалі, Блінкен висловив упевненість у триваючих дипломатичних переговорах між Вірменією та Азербайджаном.

«Ще двоє людей підтвердили, що відбувся брифінг щодо ситуації в Азербайджані, але не повідомили подробиць», – зазначили журналісти.

У Держдепі США відмовилися коментувати цю розмову Блінкена із законодавцями, проте заявили, що Штати підтримують територіальну цілісність Вірменії і хочуть, щоб конфлікт з Азербайджаном завершився за допомогою переговорів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

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Нагадаємо, 19 вересня азербайджанське міноборони оголосило про початок «локальних антитерористичних заходів» на карабаській території.

Зазначимо, «глава» Нагірного Карабаху Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування так званої Нагірно-Карабаської республіки з 1 січня 2024 року.

До слова, з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали вже понад 100 тис. вірмен, які не захотіли жити в регіоні після його повернення під контроль Азербайджану.