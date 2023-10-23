Вірменія та Азербайджан сядуть за стіл переговорів в Ірані

У Тегерані зустрінуться міністри закордонних справ п'яти країн

У понеділок, 23 жовтня, міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії зустрінуться зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані та обговорять прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію іранських та російських державних ЗМІ.

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Ця зустріч відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

На зустрічі буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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Інформаційне агентство IRNA повідомляє, що країни хочуть говорити про регіональні питання «без втручання нерегіональних і західних країн».

Нагадаємо, що 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.