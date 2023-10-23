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Вірменія та Азербайджан сядуть за стіл переговорів в Ірані

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вірменія та Азербайджан сядуть за стіл переговорів в Ірані
фото з відкритих джерел

У Тегерані зустрінуться міністри закордонних справ п'яти країн

У понеділок, 23 жовтня, міністри закордонних справ Ірану, Туреччини та Росії зустрінуться зі своїми колегами з Азербайджану та Вірменії в Тегерані та обговорять прогрес у досягненні мирної угоди між двома південнокавказькими сусідами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію іранських та російських державних ЗМІ.

Ця зустріч відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

На зустрічі буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Інформаційне агентство IRNA повідомляє, що країни хочуть говорити про регіональні питання «без втручання нерегіональних і західних країн».

Нагадаємо, що 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на полях саміту Європейського політичного партнерства в Іспанії підписав на зустрічі з представниками Європейського Союзу, главами Німеччини і Франції декларацію, в якій визнав площу Азербайджану в 86,6 тис. кв. км, що включає Нагірний Карабах.

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Теги: Іран росія Азербайджан Вірменія

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