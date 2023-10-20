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Виведення росіян та заявка на вступ до ЄС і НАТО: Саакашвілі звернувся до Пашиняна із порадою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Виведення росіян та заявка на вступ до ЄС і НАТО: Саакашвілі звернувся до Пашиняна із порадою
Саакашвілі переконаний, що лідер РФ не ніколи пробачить Пашиняну його політичних кроків та ратифікації Римського статуту
фото з відкритих джерел

На думку експрезидента Грузії, Путін використає стосовно Вірменії весь арсенал гібридної війни

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі звернувся до прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з декількома порадами. Про це він написав у Facebook.

Саакашвілі наголосив, що звертається до вірменського прем’єра вперше, і робить це публічно, бо дуже стурбований долею Вірменії. Він дозволив собі дати Пашиняну пораду, «виходячи з досвіду відносин з Росією та Путіним».

«Ви прийшли до влади в результаті публічних виступів, які в путінській термінології – «кольорова революція». Тож повірте, як не намагайтеся завоювати прихильність Путіна, скільки не кляніться у вірності, він вам ніколи не пробачить. Особливо після ваших недавніх заяв, політичних кроків і особливо ратифікації Римського статуту. Він ваш кривавий ворог і намагатиметься знищити вас усіма можливими способами», – попередив експрезидент Грузії.

Михайло Саакашвілі переконаний, що Путін буде «топити» Вірменію економічно та використає весь арсенал гібридної війни. На його думку, у Пашиняна дуже мало часу, оскільки після приходу до влади не були проведені фундаментальні реформи і був затриманий процес євроінтеграції, через що «нинішній держапарат фактично служить п'ятою колоною Кремля».

«Як би складно вам не було, події довкола Вірменії дають нашому регіону новий шанс. Через деякий час ми могли б жити як три країни Балтії – з відкритими кордонами, створити цілу систему логістичних, фінансових, енергетичних вузлів, використовувати переваги кожної з трьох країн», – зазначив Саакашвілі.

Він додав, що для цього потрібно вимагати виведення російського військового контингенту, залишити ДСТ, ОДКБ, митний союз та подати заяву на вступ до ЄС та НАТО. Також, за словами експрезидента Грузії, потрібно відкрито заявити та терміново підписати мирний договір з Азербайджаном і цим кроком відкрити шлях до фундаментальних змін у внутрішній та зовнішній політиці Вірменії.

Виведення росіян та заявка на вступ до ЄС і НАТО: Саакашвілі звернувся до Пашиняна із порадою фото 1

«У 2013 році я приземлився в Єревані з головою Європейської комісії Баррозу. Ми безрезультатно намагалися переконати вашого попередника не вступати до жодної організації, створеної Москвою», – нагадав Саакашвілі.

Також він наголосив, що у Пашиняна не бракує особистої та політичної мужності. Саакашвілі виказав сподівання, що вірменський прем’єр перейде до дій і не дасть «особисто Путіну знищити вас, знищити вашу країну і зрештою підірвати наш регіон».

Нагадаємо, президент Вірменії Вардан Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Тепер влада країни буде зобов'язана затримати на своїй території Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на його арешт.

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Теги: Михайло Саакашвілі путін Вірменія Нікол Пашинян

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