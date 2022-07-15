Азербайджан нагадав Росії про обіцянки щодо Карабаху

Алієв: «Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення»

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію у невиконанні обов’язків щодо Карабаху. Зокрема Алієв заявив, що представники міністерства оборони Росії обіцяли забезпечити виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість досі не виконана, повідомляє «Інтерфакс-Азербайджан».

Алієв звинуватив Вірменію в ухиленні від виконання своїх зобов’язань за декларацією від листопада 2020 року, яка поклала край шеститижневій війні в Карабаху.

«Одним із них (зобов’язань) є виведення вірменських збройних сил з Карабаху. Але досі це питання не знайшло свого рішення. Ми неодноразово порушували це питання, але Вірменія тягне з цим», – заявив президент Азербайджану.

Він додав, що Азербайджан порушував це питання і перед військовим керівництвом РФ і «кілька місяців тому, коли посадовці високого рівня Міноборони РФ перебували в Азербайджані, вони обіцяли нашому міністерству оборони, що вірменські військові до червня вийдуть із Карабаху».

«Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого рішення», – наголосив Алієв.

«Ми – країна-переможець, ми відновили свою територіальну цілісність. Якщо Вірменія не хоче виводити свої війська з території Азербайджану, то нехай відкрито про це скаже, ми знатимемо, що нам робити в цьому випадку... Якою буде наша відповідь?.. Напевно, про це зараз недоречно говорити», – додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні президентів країн військової організації ОДКБ розкритикував неналежну підтримку Єревану у другій карабаській війні.

Бойові дії припинилися на початку листопада. 9 листопада президенти Росії, Азербайджану і прем’єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з’явилися російські військові в статусі миротворців. Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом із містом Шуша.

А у травні 2021 року, після час чергового прикордонного конфлікту, коли, за словами Єревану, азербайджанська армія увійшла на територію Вірменії, Пашинян знову попросив допомоги у Росії.