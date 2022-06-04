Гібридна війна. Азербайджан бере на озброєння досвід України

Причиною блокування могла стати згадка на сайті російської інформаційної агенції «Нагірно-Карабахської Республіки» та її представника

Баку заблокував сайт державного інформагентства Росії

Сайт прокремлівської агенції «РИА Новости» став недоступним на території Азербайджану. Про це повідомляє Sputnik Азербайджан та ЗМІ країни.

Причиною блокування могла стати згадка на сайті російської інформаційної агенції «Нагірно-Карабахської Республіки» та її представника. Азербайджан неодноразово заявляв, що адміністративно-територіальної одиниці під назвою «Нагірний Карабах» немає. У Баку також звертали увагу Міністерства оборони РФ на неприпустимість згадки "Нагірно-Карабахської Республіки" в офіційних пресрелізах.

«Поширення російським державним інформаційним агентством наклепницької та сепаратистської інформації, що суперечить територіальній цілісності Азербайджану, не відповідає духу дружніх відносин між Азербайджаном та Росією», – йдеться у заяві МЗС Азербайджану.

У міністерстві зазначили, що інформація агентства не відповідає пункту про протидію сепаратизму Декларації про союзницьку взаємодію, яку президенти Володимир Путін та Ільхам Алієв підписали у 2022 році.

Нагадаємо, що РНБО України запровадила санкції проти представництва ФДУП РАМИ "РИА Новости" у Києві та заблокувала доступ до Інтернет-ресурсу rian.com.ua ще у 2018 році.

Напередодні рашистські пропагандисти впали в істерику через український паспорт російського журналіста Олександра Невзорова.