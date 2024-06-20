Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України
Президент Росії похвалив В'єтнам, який утримався від засудження нападу на Україну
фото з відкритих джерел

Путіна відзначив підтримуваний керівництвом В’єтнаму «прагматичний шлях вирішення кризи в Україні»

Президент Росії Володимир Путін похвалив В'єтнам за його «збалансовану» позицію щодо війни з Україною у статті, опублікованій в газеті Комуністичної партії В'єтнаму, пише Reuters.

У матеріалі, приуроченому до державного візиту Путіна до В’єтнаму, він відзначив підтримуваний керівництвом В’єтнаму «прагматичний шлях вирішення кризи в Україні».

В'єтнам, який офіційно дотримується нейтральної зовнішньої політики у відносинах з великими світовими державами, утримався від засудження нападу Росії на Україну.

Путін відвідує В'єтнам вперше з 2017 року, коли він був присутній на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). У статті він відзначив, що Росія і В'єтнам також мають «схожі оцінки ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Окремо російський лідер відзначив ініціативу створення у В’єтнамі Центру ядерної науки і технологій за підтримки «Росатома», російського державного гіганта ядерної енергетики.

Путін також високо оцінив прогрес у сфері фінансів і торгівлі. Розрахунки між двома країнами були ускладнені санкціями Заходу проти російських банків, і це питання вже давно є пріоритетом на двосторонніх зустрічах, кажуть офіційні особи.

Він також зазначив, що товарообіг між країнами зростає. Однак торгівля В'єтнаму з Росією залишається обмеженою, а  основними торговими партнерами Ханоя є Сполучені Штати та Китай.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув із державним візитом до В'єтнаму, де планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

У ході візиту Путін зустрінеться з генсеком ЦК Компартії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном. Візит триватиме два дні.

В’єтнам є останньою зупинкою туру Путіна двома країнами Азії. Перед цим, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

Читайте також: Про візит Путіна в КНДР: коротко
Теги: В'єтнам диктатор путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вкотре грозив, що відповість на дозвіл використовувати західну зброю по своїй території
Захід забув важливу річ. І Путін цією можливістю скористався
9 червня, 21:40
Активи належать трьом західним банкам – UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank
Росія арештувала активи європейських банків на понад €700 млн
20 травня, 08:37
Російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України
З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 Гвт – Financial Times
5 червня, 15:20
На Херсонщині в жінки діагностували контузію після обстрілу
Росія обстріляла Херсонщину: постраждала жінка
1 червня, 22:09
Країна-агресор продовжить наступальні операції, які можуть тривати більшу частину року
Американська зброя поки не зупинила наступ РФ – The New York Times
8 червня, 02:50
Зеленський тепло обіймався з Джорджею Мелоні
Мелоні обіймала, а Байден привітав цікавим жестом: як лідери G7 зустрічали Зеленського
14 червня, 17:38
Увесь особовий склад міністерства внутрішніх справ РФ та росгвардії піднімався по тривозі через інцидент у Ростовському СІЗО
Російські силовики вбили ув'язнених, які захопили заручників у СІЗО
16 червня, 13:30
Можливі домовленості між Москвою та Пхеньяном матимуть вплив на ситуацію в Україні
Білий дім занепокоєний поглибленням відносин Росії та КНДР
18 червня, 02:54
Країни світу укріплюють свої ядерні позиції
Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN
18 червня, 11:07

Політика

Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон як на Харківщині, так і Сумщині
Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України
Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України
Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України
Дерусифікація. Казахстан пішов шляхом України
Путін після КНДР прибув до В’єтнаму
Путін після КНДР прибув до В’єтнаму
Крок відчаю: журнал Time оцінив мету поїздки Путіна до КНДР
Крок відчаю: журнал Time оцінив мету поїздки Путіна до КНДР
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська
Кандидат на посаду прем'єра Франції проти відправки в Україну далекобійної зброї і війська

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
22K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
17K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
7219
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
6370
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16

Новини

Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua