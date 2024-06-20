Путін похвалив В'єтнам за позицію щодо України

Президент Росії похвалив В'єтнам, який утримався від засудження нападу на Україну

Путіна відзначив підтримуваний керівництвом В’єтнаму «прагматичний шлях вирішення кризи в Україні»

Президент Росії Володимир Путін похвалив В'єтнам за його «збалансовану» позицію щодо війни з Україною у статті, опублікованій в газеті Комуністичної партії В'єтнаму, пише Reuters.

У матеріалі, приуроченому до державного візиту Путіна до В’єтнаму, він відзначив підтримуваний керівництвом В’єтнаму «прагматичний шлях вирішення кризи в Україні».

В'єтнам, який офіційно дотримується нейтральної зовнішньої політики у відносинах з великими світовими державами, утримався від засудження нападу Росії на Україну.

Путін відвідує В'єтнам вперше з 2017 року, коли він був присутній на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). У статті він відзначив, що Росія і В'єтнам також мають «схожі оцінки ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні».

Окремо російський лідер відзначив ініціативу створення у В’єтнамі Центру ядерної науки і технологій за підтримки «Росатома», російського державного гіганта ядерної енергетики.

Путін також високо оцінив прогрес у сфері фінансів і торгівлі. Розрахунки між двома країнами були ускладнені санкціями Заходу проти російських банків, і це питання вже давно є пріоритетом на двосторонніх зустрічах, кажуть офіційні особи.

Він також зазначив, що товарообіг між країнами зростає. Однак торгівля В'єтнаму з Росією залишається обмеженою, а основними торговими партнерами Ханоя є Сполучені Штати та Китай.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув із державним візитом до В'єтнаму, де планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.

У ході візиту Путін зустрінеться з генсеком ЦК Компартії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном. Візит триватиме два дні.

В’єтнам є останньою зупинкою туру Путіна двома країнами Азії. Перед цим, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.