Втеча Боголюбова за кордон: Еміне Джапарова заявила про відставку

«Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку», – Еміне Джапарова

Еміне Джапарова повідомила, що йде у відставку із посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні. Відповідну заяву опублікувала у Facebook.

«Подіі, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби», – йдеться у заяві.

Джапарова зазначає, що не порушувала закон України.

«Для тих, хто знає мене та може почути: Я не порушувала закон. Я не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів»», – додала Еміне Джапарова.

Цим подіям передували новини про те, що один із засновників та власників Приватбанку, чоловік Еміне Джапарової Геннадій Боголюбов виїхав з України з підробленими документами. Одна з причин його виїзду з країни – можлива підозра бізнесмену від Бюро економічної безпеки у справі Приватбанку.

Ймовірно, наразі Боголюбов перебуває в Австрії. Видання також зазначає, що правоохоронці затримали прикордонника, який погодив виїзд бізнесмена за кордон.

Сам Боголюбов відкидає версію, що з виїздами йому допомагала дружина Еміне Джапарова і переконує, що за кордон виїжджав провідати літню матір та для роботи з адвокатами в Лондоні. Цього разу, за словами олігарха, він збирався повернутись у країну за два тижні, але після звинувачень у незаконному перетині кордону наразі «думає над цим».

За даними джерел «УП» в політичних і бізнесових колах, Боголюбов з дружиною планували переїзд до Відня для постійного проживання від початку цього року, одразу після призначення його дружини на посаду.

Нагадаємо, що 9 липня у медіа з'явилася інформація, що указ президента України про призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні було анульовано.

Зауважимо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому співвласнику ПриватБанку Геннадію Боголюбову.

Повідомляється, що йому інкримінують використання чужого паспорту для виїзду з України. Також Боголюбова підозрюють за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон (частина друга статті 332 Кримінального кодексу України). Це суворіша стаття з покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років

До слова, Боголюбов потрапив до рейтингу найбагатших українців військового часу. Не потрапив у топ Ігор Коломойський, який минулого року посідав четверте місце, оскільки його позбавили громадянства України.