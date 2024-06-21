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США відправили дипломата до В'єтнаму після візиту Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США відправили дипломата до В'єтнаму після візиту Путіна
Візит Путіна до В'єтнаму відбувся через дев’ять місяців після державного візиту президента США Джо Байдена
фото з відкритих джерел

Дипломат США зустрінеться з високопоставленими урядовцями В’єтнаму, щоб «підкреслити тверду прихильність США впровадженню Всеосяжного стратегічного партнерства між країнами»

Сполучені Штати Америки відряджають до В'єтнаму помічника державного секретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніела Крітенбрінка після візиту російського диктатора Володимира Путіна до країни. Про це пише The Diplomat.

«Деніел Крітенбрінк, помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, прибув сьогодні до Ханою з офіційним візитом, слідом за президентом РФ Володимиром Путіним, який залишив країну вчора ввечері», – йдеться у повідомленні.

Візит вчора підтвердив представник Держдепартаменту. У заяві речник сказав, що Крітенбрінк «зустрінеться з високопоставленими урядовцями В’єтнаму, щоб підкреслити тверду прихильність США впровадженню Всеосяжного стратегічного партнерства між США та В’єтнамом та співпраці з В’єтнамом на підтримку вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону».

У заяві додається, що Крітенбрінк, який обіймав посаду посла США у В’єтнамі впродовж 2017-2021 років, «також підтвердить підтримку Сполученими Штатами сильного, незалежного, стійкого та процвітаючого В’єтнаму» та обговорить спільні цілі для майбутніх зустрічей міністрів закордонних справ Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), яка відбудеться наступного місяця.

Зокрема, Путін під час свого дводенного візиту, його першого візиту до В’єтнаму з 2017 року, підписав щонайменше десять угод з президентом В’єтнаму То Ламом та запропонував постачати до В’єтнаму викопне паливо, зокрема природний газ. Агенція Associated Press повідомила, що обидві сторони також «погодилися продовжувати співпрацю в освіті, науці та технологіях, розвідці нафти та газу та чистій енергії».

Візит Путіна відбувся через дев’ять місяців після державного візиту президента США Джо Байдена, коли дві країни оголосили про встановлення Всеосяжного стратегічного партнерства.

Нагадаємо, між Москвою та Ханоєм було підписано щонайменше 11 угод про співпрацю та заяву «Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в’єтнамського договору про основи дружніх відносин».

Як повідомлялося, візит російського диктатора Путіна до В'єтнаму «викликає невдоволення США», Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону. 

До слова, це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за тогорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Попри те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.

Читайте також: Візит Путіна до В'єтнаму: сторони підписали угоду про будівництво центру ядерної науки
Теги: В'єтнам США дипломатія путін

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