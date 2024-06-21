Центр протидії дезінформації повідомив, навіщо Путін їздив до В’єтнаму

Візит Путіна до В'єтнаму відрізнявся від візиту в Північну Корею

Між Москвою та Ханоєм було підписано щонайменше 11 угод про співпрацю та заяву «Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в’єтнамського договору про основи дружніх відносин». Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко наголосив, що візит у В'єтнам відрізнявся від візиту російського диктатора Володимира Путіна в Північну Корею складом російської делегації. У Ханою з диктатором прибули люди, відповідальні за експортну політику РФ у військовій сфері, наприклад, директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитрой Шугаєв.

«Це може свідчити про наміри РФ обговорити розширення асортименту товарів військового та подвійного призначення російського виробництва на в’єтнамському ринку», – пояснює Коваленко.

Проте керівник Центру протидії дезінформації вважає, що В'єтнам, побоюючись санкцій, буде вкрай обережний з перспективою партнерства з РФ.

Як повідомлялося, візит російського диктатора Путіна до В'єтнаму «викликає невдоволення США», Білий дім розчарований тим, що В'єтнам проводить політику нейтралітету, одночасно співпрацюючи як з Вашингтоном, так і з Москвою, і відмовляється приймати чиюсь сторону.

До слова, це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за тогорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Незважаючи на те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.