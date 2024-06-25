«Ми все знаємо»: Арестович розповів, як зараз спілкується із Залужним

Арестович вирішив пригадати, що нібито саме він «привів Залужного до Офісу президента»

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що він підтримує спілкування із ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це Арестович заявив в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Інтерв'юерка поцікавилася в ексрадника, які він зараз має відносини із Залужним. На що він відповів, що може «у будь-який момент зателефонувати генералу» та поспілкуватися з ним. Арестович заявив, що Залужний ще очікує на переїзд до Великої Британії у якості посла України, а після його трансферу, Арестович може приїхати до нього у Лондон.

На питання щодо того, чи обговорює ексрадник політичну ситуацію в країні із Залужним та причини його відставки, Арестович натякнув, що ні.

«Ми все знаємо, а тріпати повітря, як це, промовляти речі, які так відомі – ми не любимо», – заявив Арестович. Також він додав, що дружить із Залужним вже майже 30 років. Проте, сам Залужний у публічній площині уникає цього факту, зауважив ексрадник.

Окремо Арестович вирішив наголосити на тому, що саме він, за його ж твердженням, «привів Залужного в Офіс президента».

«А хто Залужного привів в Офіс як кандидата, і завдяки кому призначили Залужного головкомом? Звичайно, це ж Мар'яна Безугла написала, не я. Я все підтверджую тільки після того, як хтось інший підтвердив. Це стало спільним місцем, я пробивав Залужного щосили і пробив», – заявив ексрадник Офісу президента.

Зокрема, він зауважив, що «відставка Залужного відбулася саме через конфлікт генерала та Зеленського у різних баченнях ведення війни».

«Розумієте, повинен бути головнокомандувач, який слухається політичну владу. Зеленський поставив собі такого. Добре це чи погано, не знаю. Було б добре, якби Зеленський зробив те, що говорив Залужний. Я, наприклад, теж казав йому, але він не зробив», – пожалівся Арестович. Також він додав, що після його звільнення з Офісу президента, Зеленському нібито більше «ніхто нічого не пояснює».

Нагадаємо, взимку Арестович запевняв, що перебував у США як «незалежний експерт з українського питання». Він також ухилявся він питання, як зміг покинути Україну. Водночас у лютому ексрадник голови Офісу президента засвітився на прогулянці у Монако.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Згодом військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму. За його словами, в Україні нікуди не зникли «проблеми та недоліки» і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував «період розмов про раціональність, смисли, розуміння».