Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Ми все знаємо»: Арестович розповів, як зараз спілкується із Залужним

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Ми все знаємо»: Арестович розповів, як зараз спілкується із Залужним
Останнім часом Олексій Арестович активно відвідує розмови із російськими інтерв'юерами
фото: скриншот відео

Арестович вирішив пригадати, що нібито саме він «привів Залужного до Офісу президента»

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що він підтримує спілкування із ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Про це Арестович заявив в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Інтерв'юерка поцікавилася в ексрадника, які він зараз має відносини із Залужним. На що він відповів, що може «у будь-який момент зателефонувати генералу» та поспілкуватися з ним. Арестович заявив, що Залужний ще очікує на переїзд до Великої Британії у якості посла України, а після його трансферу, Арестович може приїхати до нього у Лондон.

На питання щодо того, чи обговорює ексрадник політичну ситуацію в країні із Залужним та причини його відставки, Арестович натякнув, що ні.

«Ми все знаємо, а тріпати повітря, як це, промовляти речі, які так відомі – ми не любимо», – заявив Арестович. Також він додав, що дружить із Залужним вже майже 30 років. Проте, сам Залужний у публічній площині уникає цього факту, зауважив ексрадник.

Окремо Арестович вирішив наголосити на тому, що саме він, за його ж твердженням, «привів Залужного в Офіс президента».

«А хто Залужного привів в Офіс як кандидата, і завдяки кому призначили Залужного головкомом? Звичайно, це ж Мар'яна Безугла написала, не я. Я все підтверджую тільки після того, як хтось інший підтвердив. Це стало спільним місцем, я пробивав Залужного щосили і пробив», – заявив ексрадник Офісу президента.

Зокрема, він зауважив, що «відставка Залужного відбулася саме через конфлікт генерала та Зеленського у різних баченнях ведення війни».

«Розумієте, повинен бути головнокомандувач, який слухається політичну владу. Зеленський поставив собі такого. Добре це чи погано, не знаю. Було б добре, якби Зеленський зробив те, що говорив Залужний. Я, наприклад, теж казав йому, але він не зробив», – пожалівся Арестович. Також він додав, що після його звільнення з Офісу президента, Зеленському нібито більше «ніхто нічого не пояснює».

Нагадаємо, взимку Арестович запевняв, що перебував у США як «незалежний експерт з українського питання». Він також ухилявся він питання, як зміг покинути Україну. Водночас у лютому ексрадник голови Офісу президента засвітився на прогулянці у Монако.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

Згодом військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму. За його словами, в Україні нікуди не зникли «проблеми та недоліки» і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував «період розмов про раціональність, смисли, розуміння».

Читайте також:

Теги: відставка рейтинг повітря Офіс президента звільнення Олексій Арестович Валерій Залужний конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландія ухвалила нове рішення щодо виплат біженцям
Ірландія урізає гроші для біженців з України: хто точно не отримає виплат
29 травня, 16:24
У декларації за 2023 рік Дмитро Тишлек вказав, що працює докторантом у департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції
Чесний і непідкупний. Печерський суд відбілив скандального ексзаступника голови Нацполіції Тишлека
26 травня, 10:00
У Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
26 травня, 14:18
Міська влада повідомила про ризик нестачі води
В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
31 травня, 01:26
Перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матиме наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність
У Чернівцях чоловік ударив військового ТЦК та отримав у відповідь
1 червня, 19:42
Швеція прийматиме мирний саміт по Україні
Чого очікувати від Глобального саміту миру: прогноз Reuters
6 червня, 10:17
Ігор Жовква висловився про переговори з Росією
Чи будуть прямі переговори з Росією: Офіс президента озвучив свою позицію
15 червня, 18:28
Ксенія Собчак під час інтерв'ю з Олексієм Арестовичем
Роман з Арестовичем? Собчак у дивному вбранні прокоментувала чутки
21 червня, 18:25
Дим після вибуху на коксохімі
Стала відома причина раптового викиду на коксохімі у Кривому Розі
23 червня, 18:47

Суспільство

«Ми все знаємо»: Арестович розповів, як зараз спілкується із Залужним
«Ми все знаємо»: Арестович розповів, як зараз спілкується із Залужним
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
Студенти-чоловіки зобов'язані пройти базову військову підготовку: постанова уряду
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
Тищенко під час процесуальних дій розбив свій телефон
Тищенко під час процесуальних дій розбив свій телефон
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
Обшук у нардепа Тищенка: мережу розвеселила коробка для зберігання готівки
Відключення світла 25 червня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 25 червня: графіки від «Укренерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6643
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6087
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
4965
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4346
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua