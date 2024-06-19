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Путін після КНДР прибув до В’єтнаму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Путін після КНДР прибув до В’єтнаму
В’єтнам є останньою зупинкою туру Путіна двома країнами Азії
фото: скріншот

Путін має зустрітися з президентом В'єтнаму То Ламом та іншими політиками

Російський диктатор Володимир Путін прибув із державним візитом до В'єтнаму, де планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів. Про це повідомляють росЗМІ.

Увечері 19 червня літак Путіна приземлився в Ханої, де він проведе переговори з лідерами країни. У ході візиту Путін зустрінеться з генсеком ЦК Компартії В'єтнаму Нгуєн Фу Чонгом, президентом То Ламом, прем'єр-міністром Фам Мінь Тінем та головою парламенту Чан Тхань Маном. Візит триватиме два дні.

Раніше у кремлівській пресслужбі повідомляли, що лідери планують обговорити розвиток партнерства Москви і Ханоя, питання міжнародного та регіонального порядку.

В’єтнам є останньою зупинкою туру Путіна двома країнами Азії.

Нагадаємо, у ввечері 18 червня російський диктатор Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це перша поїздка президента РФ до КНДР за останні 24 роки. В аеропорту російського диктатора особисто зустрічав Кім Чен Ин.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство. Зокрема, документ передбачає взаємну військову допомогу в разі агресії проти Пхеньяна або Москви.

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Теги: росія В'єтнам переговори диктатор путін

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