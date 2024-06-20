Американське видання пояснило, що Путін «забув» у В'єтнамі

Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером

Володимир Путін завершив державний візит до одного союзника, Північної Кореї, і переїхав до іншого, В’єтнаму, прибувши вранці в четвер за місцевим часом, сподіваючись зміцнити ключове партнерство в регіоні. У В’єтнамі він зустрінеться з офіційними особами, які нещодавно налагодили тісніші зв’язки з Вашингтоном. Але Москва довгий час була головним джерелом зброї для Ханоя, і Путін прагне зберегти цю позицію. Про це пише The New York Times.

Це п’ятий візит Путіна до В’єтнаму, який слідує за минулорічними поїздками Байдена та Сі Цзіньпіна, які шукали від Ханоя гарантій, що він не займає сторону іншого. Для В’єтнаму поїздка Путіна стане можливістю зміцнити зв’язки з Росією, її найважливішим оборонним партнером. Незважаючи на те, що він покращив відносини зі Сполученими Штатами, минулого року В’єтнам усе ще шукав таємні способи придбати російську військову техніку всупереч американським санкціям.

Вашингтон дорікнув Ханою за запрошення російського лідера, заявивши: «Жодна країна не повинна давати Путіну платформу для просування його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства». Але цього тижня новопризначений президент В’єтнаму То Лам сказав місцевому російському представнику, що Ханой «вважає Росію одним із пріоритетних партнерів у своїй зовнішній політиці».

Путін прибув до В'єтнаму разом зі своїм новим міністром оборони Андрієм Білоусовим, підкресливши, що питання безпеки є центральними для візиту. За словами Нгуєна Фуонга, який вивчає військові справи В’єтнаму в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії, російська техніка становить від 60 до 70 відсотків оборонного арсеналу В’єтнаму. Це означає, що В’єтнам все ще буде залежати від Росії в найближчі роки. У той же час західні санкції проти Москви змусили Ханой сумніватися у надійності Росії як постачальника.

Багато в’єтнамських лідерів також усвідомлюють поглиблення відносин Росії з Китаєм на фоні російської війни, які вони вважають загрозою через давню територіальну суперечку в Південно-Китайському морі. В останні місяці В’єтнам звернувся до таких країн, як Південна Корея, Японія та Чехія, як до альтернативних джерел зброї. А також до Індії, ще одного колишнього союзника СРСР, щоб модернізувати частину своєї зброї.

Сполучені Штати активно пропонували більше зброї В’єтнаму, останніми місяцями в цю країну відвідали високопоставлені чиновники. Але аналітики кажуть, що верхівка оборонного керівництва В’єтнаму залишається підозрілою щодо Вашингтона. Вони не бажають пов’язувати свою долю з країною, де продаж зброї має проходити через Конгрес, який може поставити угоду в залежність від прав людини.

Щодо РФ, то обидві країни мають спільні підприємства в нафтовому бізнесі. Росія має значну частку в прибутковому нафтогазовому секторі В’єтнаму. Vietsovpetro, спільне підприємство російської «Зарубежнефти» та в’єтнамської державної PetroVietnam, експлуатує найбільше у В’єтнамі нафтове родовище Бах Хо. Для Москви ці проєкти відбуваються в той час, коли російський експорт нафти і газу до Європи різко впав після введення санкцій з боку Європейського Союзу. Але вони роздратували Пекін, оскільки перебувають у водах, які він вважає частиною своєї території.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув із державним візитом до В'єтнаму, де планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів.