Британський король прийняв відставку прем’єра Сунака

Букінгемський палац підтвердив, що Сунак подав у відставку з поста прем’єр-міністра

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак після програшу на виборах офіційно подав у відставку, яку прийняв король Чарльз ІІІ. Про це пише BBC.

Букінгемський палац підтвердив, що Сунак подав у відставку з поста прем’єр-міністра під час зустрічі з королем вранці.

«Сьогодні вранці шановний член парламенту Ріші Сунак мав аудієнцію у короля та подав у відставку з посади прем’єр-міністра та першого лорда казначейства, яку його величність милостиво прийняв», – йдеться у заяві палацу.

Далі аудієнцію з королем проведе лідер лейбористів, наступний прем’єр Кір Стармер, чия Лейбористська партія прийшла до влади з приголомшливим переможним результатом після 14 років опозиції до консерваторів.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемогли Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року.

Раніше екзитпол прогнозував опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів. На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни.

Згодом лідер Лейбористської партії Кір Стармер виступив з промовою на честь своєї перемоги та висловив подяку за те, що стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії.

До слова, президент України Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з перемогою на виборах. Крім того, Зеленський звернувся до прем'єра Британії та лідер консерваторів Ріші Сунака, який програв на виборах до парламенту країни.