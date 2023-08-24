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Байден прокоментував новину про загибель Пригожина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден прокоментував новину про загибель Пригожина
Джо Байден
фото: Anadolu Agency

Американський лідер уже попереджав російського терориста, щоб той був особливо пильний після невдалої спроби заколоту

Президент США Джо Байден не здивований звісткою про ймовірну загибель ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина. Його слова цитує CNN.

Американський лідер припустив, що за авіакатастрофою у Тверській області РФ може стояти російський диктатор Володимир Путін.

«Можливо, ви пам'ятаєте, мене про це запитували», – нагадав Байден, маючи на увазі заяву, яку він зробив у липні цього року.

Тоді, коментуючи невдалий заколот кухаря Путіна, президент США порадив Пригожину турбуватися про свою безпеку.

«Я сказав, що був би обережним із тим, на чому їжджу. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований», – сказав Байден.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: Джозеф Байден авіакатастрофа Євген Пригожин

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