Керівники «Вагнера» підтвердили загибель Пригожина

Разом із Пригожином загинув Уткін

Кілька керівників «Вагнера» підтвердили факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Про це заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

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Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, також був заступник Євгена Пригожина Дмитро Уткін.

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Всього загинули 10 осіб.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильних вибухи.