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У Краснодарському краї Росії розбився літак Л-39: є загиблий

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Краснодарському краї Росії розбився літак Л-39: є загиблий
Літак Л-39
фото з відкритих джерел

Один з членів екіпажу загинув

Навчальний літак Л-39 розбився біля аеродрому в Краснодарському краї. Про це повідомляють росЗМІ, з посиланням на міноборони РФ.

За повідомленням російського міністерства оборони, літак Л-39, що належить навчальному авіаційному полку, зазнав авіатрощі під час проведення запланованого навчально-тренувального польоту. 

Згідно з попередньою інформацією, один з членів екіпажу літака загинув. Наразі причина аварії встановлюється.

За даними військового відомства, літак упав у межах аеродрому, руйнувань та постраждалих на землі немає.

Раніше повідомлялося, що у Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Про це повідомляють російські ЗМІ. Російське міноборони також підтвердило цю інформацію.

Причиною аварії літака, за попередньою інформацією, стала технічна несправність.

Нагадаємо, що 2 серпня в Красноярському краї Росії зазнав аварії приватний гідролітак. Авіакатастрофа сталася в районі промзони Лісобіржа міста Дудинки Таймирського Долгано-Ненецького району Красноярського краю. Літак набирав висоту, потім його розвернуло вправо. Гідролітак упав на берег і вибухнув, увесь екіпаж загинув.

Раніше в Росії розбився гелікоптер із 20 пасажирами на борту.

 

Теги: Міноборони авіакатастрофа Міноборони РФ літак гелікоптер

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