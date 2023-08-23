Пригожина вбив Путін? Пропагандисти висувають версії

Російські пропагандисти вже почали будувати теорії щодо справжньої причини смерті терориста Пригожина та шукати винних

Сьогодні у Тверській області РФ розбився літак, серед пасажирів значився очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Відтак російські пропагандисти вже почали будувати теорії щодо справжньої причини смерті терориста Пригожина та шукати винних.

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Зокрема, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян відкидає версію з інсценуванням смерті лідера «вагнерівців» та вважає, що він помер насправді.

Російські пропагандисти відреагували на смерть Пригожина фото: скріншот

Також на звістку про смерть Пригожина відреагував пропагандист Анатолій Шарій. Він звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у вбивстві Пригожина, який, за словами пропагандиста, давав РФ «славу в Африці».

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Російські пропагандисти відреагували на смерть Пригожина фото: скріншот

«Якщо це правда, якщо не сталося дива, то в сухому залишку – старий і боягузливий дід, який відверто вижив з розуму, що боїться показати ніс і проводить ганебні «трансляції» з бункера, забив того, хто давав цій державі славу в Африці, хто подарував їм привід для всенародних святкувань «взяття Бахмута» та інше та інше. Гієна. Ганьба, помножена на ганьбу», – написав російський пропагандист Анатолій Шарій.

Також смерть Пригожина прокоментував російський військкор Володимир Романов. Він назвав питання про те, хто ж міг віддати наказ стріляти по літаку «риторичним».

Російські пропагандисти відреагували на смерть Пригожина фото: скріншот

«Вагнер обезголовлений. Хто може віддати наказ на відкриття вогню таким бортом – питання риторичне. Думаю, слід бути готовими до просто неймовірного потоку брехні», – написав Романов.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Попередньо, розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

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Також кілька керівників «Вагнера» підтвердили факт загибелі Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що після спроби заколоту російська ФСБ отримала завдання ліквідувати ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина.