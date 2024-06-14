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Байден відповів, чи підпише президентське помилування для свого сина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Байден відповів, чи підпише президентське помилування для свого сина
Адвокати Гантера Байдена вже зазначили, що готові до апеляції вироку
фото з відкритих джерел

Сина очільника США Гантера Байдена суд визнав винним у трьох обвинуваченнях щодо незаконного володіння зброєю

Президент США Джо Байден заявив, що не підписуватиме президентське помилування для свого сина у справі про незаконне зберігання зброї. Про це Байден сказав на пресконференції з Зеленським.

Президента США запитали, чи вважає він, що його синові було надано чесний шанс під час його судової справи. Раніше він вже заявляв, що прийме її результат та з повагою ставитиметься до судового процесу. 

«Я дуже гордий щодо свого сина, він подолав наркотичну залежність. Він один із найбільш гідних людей, яких я знаю. Я задоволений і не буду ніяк реагувати на різні рішення судової гілки. І я не буду підписувати йому президентське помилування», – заявив Байден. 

Нагадаємо, присяжні визнали сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Тепер йому загрожує в'язниця. Про це повідомляє Associated Press.

Хантера Байдена визнано винним за всіма трьома пунктами. Присяжні радилися близько трьох годин, перш ніж винести свій вердикт. Хантеру Байдену загрожує до 25 років.

Раніше Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

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Теги: США Джозеф Байден помилування

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