Україна екстрадувала до США американського солдата, який воював проти Росії

В Україну американський солдат Крейг Ленг прибув у 2015 році, вступивши до лав добровольчого підрозділу «Правий сектор»

Україна екстрадувала колишнього американського солдата Крейга Ленга, який добровольцем воював у «Правому секторі» проти Росії. Сполучені Штати підозрюють чоловіка у вбивстві подружжя. Про це йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

Міністерство юстиції США заявило, що Ленг «вдався до міжнародної злочинної діяльності, яка включала подвійне вбивство у Флориді, спроби виїхати за кордон для участі в інших актах насильства за межами Сполучених Штатів, а також змову з метою уникнення виявлення правоохоронними органами шляхом торгівлі зброєю, гранатою та готівкою, щоб використати ідентифікаційні дані іншої особи для подачі заяви на отримання американського паспорта під вигаданим ім'ям».

Відставний американський військовослужбовець Крейг Ленг брав участь в операціях Армії США в Іраку й Афганістані. В Україну він прибув у 2015 році, вступив до лав добровольчого підрозділу «Правий сектор» і понад рік провів на фронті. Після змін законодавства, які дозволили іноземцям служити у Збройних силах України, Ленг підписав контракт із ЗСУ. Кілька місяців він служив на передовій, брав участь у боях на Світлодарській дузі, потім звільнився з армії.

США розшукують Ленга за підозрою у вбивстві двох людей. За даними слідства, він зі спільником розмістив в інтернеті оголошення про продаж декількох одиниць зброї. У квітні 2018 року на пропозицію відгукнулося літнє подружжя. Прибувши в умовлене місце у Флориді для покупки, чоловіка і його дружину застрелили. Слідство вважає, що їх убив Ленг із приятелем, аби заволодіти грошима – жертви мали при собі три тисячі доларів готівкою. За даними ФБР, гроші потрібні були підозрюваним для оплати поїздки до Венесуели, де вони планували воювати проти урядових військ.

Нагадаємо, правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки вимагають екстрадиції Крейга Ленга. У Штатах його підозрюють у подвійному вбивстві літньої пари з метою пограбування у Флориді. За словами адвоката, американець відкидає обвинувачення.

Згодом стало відомо, що Україна не депортуватиме американця, якого на батьківщині обвинувачують у вбивстві.