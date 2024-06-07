Зустріч Зеленського із Байденом та пакет зброї для України на $255 млн. Головне за 7 червня

Президенти України та США обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди

Зеленський провів зустріч із Байденом, американський лідер оголосив про новий пакет військової допомоги, в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії. «Главком» склав добірку новин 7 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів зустріч із Байденом у Франції

Глава України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом у Парижі. «Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку і на те, що ви будете стояти з нами пліч-о-пліч. Це так необхідно для відчуття наших людей, що ми не самі, що ми з вами – нашим стратегічним партнером», – зауважив Зеленський.

Під час зустрічі президенти обговорили оборонні спроможності України. Також глава України наголосив на важливості посилення захисту Харківщини та пришвидшенні постачання у межах нових пакетів військової допомоги від США. Лідери двох держав обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Байден оголосив про новий пакет зброї для України на 225 млн доларів

Американський лідер Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

Нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, міститиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS; мінометні системи й артилерійські снаряди; ракети для систем протиповітряної оборони HAWK; зенітні ракети Stinger та ін.

З 8 червня в Україні вводять новий порядок застосування відключень світла

З 8 червня в Україні діятиме новий порядок відключень електроенергії, що дозволить збільшити кількість годин зі світлом. «Починаючи з суботи буде введений новий порядок в тестовому режимі застосовування графіків погодинних відключень, який буде давати уже доведений ліміт, наскільки треба буде розвантажити в певній області певним операторам системи розподілу», – сказав заступник міністра енергетики України Юрій Власенко.

Заступник міністра пояснив, що із завтрашнього дня оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень для того, щоб забезпечити вищезгаданий ліміт.

Уряд прибрав скандальну умову для отримання відстрочки від мобілізації

Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку для доглядачів за особами з інвалідністю II групи, висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді. Кабмін додав його постановою №560 до переліку документів для отримання відстрочки, що мають перевіряти ТЦК в осіб, які здійснюють догляд за батьками з інвалідністю ІІ групи, хоча документ не був передбачений законом 3633-lX про посилання мобілізації.

Екснардепка організувала виробництво фіктивних довідок

Правоохоронці викрили незаконний бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: про підозру повідомлено колишній народній депутатці та 5 її спільникам. За даними слідства колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

До схеми були залучені також працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини. Двоє посередників підшукували шахтарів, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по $3-4 тис. США.