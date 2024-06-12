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ХАМАС відмовився відпустити заручників за планом Байдена – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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ХАМАС відмовився відпустити заручників за планом Байдена – Reuters
Протистояння Ізраїлю і ХАМАСу триває
фото із відкритих джерел

Reuters: Ізраїль стверджує, що ХАМАС відкидає ключові елементи плану США щодо припинення вогню в Газі

Угруповання ХАМАС відхилило пропозицію про звільнення заручників, представлену президентом США Джо Байденом. Про це пише агентство Reuters із посиланням на ізраїльського чиновника.

Як пише ресурс, ХАМАС офіційно відповів у вівторок на пропозицію США щодо припинення вогню щодо восьмимісячної війни в Секторі Гази, і Ізраїль заявив, що відповідь була рівнозначною відмові, а представник ХАМАСу заявив, що вони лише повторили нещодавні вимоги, які не відповідають поточному плану.

Раніше МЗС Єгипту заявило, що посередники отримали відповідь від ХАМАС на ініціативу про припинення вогню, запропоновану Байденом, яку вивчатимуть та проінформують зацікавлені сторони після цього про подальші кроки.

«Ввечері Ізраїль отримав через посередника відповідь ХАМАС. У своїй відповіді ХАМАС відхилила пропозицію про звільнення заручників, подану президентом Байденом», – цитує агентство слова чиновника. Він додав, що рух змінив «багато з основних та найбільш значущих параметрів».

Наприкінці травня Байден заявив, що Ізраїль вніс нову пропозицію щодо припинення вогню в секторі Газа, вона має на увазі три етапи і була передана на розгляд палестинському руху ХАМАС. Рада безпеки ООН у понеділок ухвалила резолюцію США з викладеним раніше президентом США Джо Байденом поетапним планом припинення вогню в Секторі Гази. «За» проголосували 14 країн. 

Раніше стало відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Вони обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Гази, звільнення заручників та безпеки у регіоні. Про це повідомляє Держдепартамент США.Держсекретар підкреслив непохитну відданість США безпеці Ізраїлю, зокрема гарантуючи, що події 7 жовтня ніколи не повторяться. 

Нагадаємо, що президент США Джо Байден повідомив, що Ізраїль зробив пропозицію, яка включає припинення вогню в Секторі Гази, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників.

Читайте також: Ізраїль звільнив чотирьох заручників ХАМАСу: з’явилися подробиці операції

 

Теги: Джозеф Байден Ізраїль президент ХАМАС Держдепартамент США звільнення Ентоні Блінкен

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