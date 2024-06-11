Байден відреагував на вирок для сина: «Я президент, але також і батько»

Американський лідер зазначив, що він – «президент, але я також і батько»

Сина Байдена визнали винним за всіма трьома пунктами обвинувачення

Президент США Джо Байден заявив, що приймає вирок своєму сину Гантеру у федеральній справі про незаконне зберігання зброї. Про це повідомляє телеканал CNN.

Американський лідер зазначив, що він – «президент, але я також і батько», та наголосив, що він і перша леді Джилл Байден «любимо нашого сина і дуже пишаємося тим, яким він став сьогодні».

«Як я вже казав минулого тижня, я прийму результат цієї справи і й далі буду з повагою ставитись до судового процесу, поки Хантер розглядає можливість апеляції», – додав президент США.

Адвокати Гантера Байдена вже зазначили, що готові до апеляції вироку.

Нагадаємо, присяжні визнали сина президента США Хантера Байдена винним у справі про незаконне зберігання зброї. Тепер йому загрожує в'язниця. Про це повідомляє Associated Press.

Хантера Байдена визнано винним за всіма трьома пунктами. Присяжні радилися близько трьох годин, перш ніж винести свій вердикт. Хантеру Байдену загрожує до 25 років.

Раніше Федеральна прокуратура США висунула звинувачення сину президента Джо Байдена, Хантеру за трьома пунктами справи про зберігання вогнепальної зброї. Зазначається, що йдеться про закуплену незаконно придбаний у 2018 році пістолет. За даними слідства, 53-річний Хантер Байден придбав револьвер Colt Cobra 38SPL за допомогою фальшивих документів.

Хантера Байдена також звинувачують у замовчуванні факту використання підроблених документів і у вживанні наркотичних речовин під час отримання ліцензії на зброю. Згідно з матеріалами суду, якщо його визнають винним за всіма пунктами, йому може загрожувати до 25 років ув'язнення та штраф у розмірі до $750 тис.