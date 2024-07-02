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Байден відреагував на рішення суду США щодо часткового імунітету Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Байден відреагував на рішення суду США щодо часткового імунітету Трампа
Байден вважає, що громадяни США мають право знати, чи винен його попередник у справі про штурм Капітолію
фото з відкритих джерел

Президенти США після рішення Верховного суду про наявність у них недоторканності можуть ігнорувати закон, заявив Джо Байден

Рішення Верховного суду США щодо часткового імунітету експрезидента Дональда Трампа створює «небезпечний прецедент» і підриває верховенства закону в країні. Про це заявив президент США Джо Байден під час промови у Білому Домі 1 липня.

Американський лідер додав, що громадяни США мають право знати, чи винен його попередник у справі про штурм Капітолію, проте рішення Верховного суду США робить такий результат «малоймовірним».

Президенти США після рішення Верховного суду про наявність у них недоторканності можуть ігнорувати закон, зазначив Джо Байден.

«Після сьогоднішнього рішення Верховного суду знову залежатиме лише від характеру чоловіка чи жінки на посаді визначення меж президентської влади, тому що закон більше не буде цього робити. Я знаю, що я поважатиму межі повноважень, як я вже робив це три з половиною роки. Але будь-який президент, включаючи Дональда Трампа, тепер можуть вільно ігнорувати закон», – заявив Байден у спеціальному зверненні з Білого дому.

В ухвалі Верховного суду США йдеться, що президент не може бути засудженим за дії, вчинені ним в офіційній якості, але частина з того, що йому інкримінується, під цю ухвалу може не потрапляти.

Трамп наполягає на тому, що його не можна судити за дії, що стосуються періоду його перебування на посаді президента США, включаючи центральний епізод процесу – штурм Капітолія його прихильниками 6 січня 2021 року у спробі зірвати затвердження Конгресом перемоги на президентських виборах його конкурента-демократа Джо Байдена.

Верховний суд США 1 липня постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія.

Сам Дональд Трамп прокоментував рішення Верховного суду у своїй соцмережі Truth Social. «Велика перемога для нашої конституції та демократії. Пишаюся тим, що я американець!», – написав екс-президент США. 

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «не проти» відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

На питання про можливе покарання, яке йому можуть присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: «Я не проти».

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, у разі свого обрання на пост президента Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна (мільйонер, що гвалтував молодих дівчат; скоїв самогубство через місяць після ув'язнення, - ред.). 

Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США

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