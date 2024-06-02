Трамп після обвинувального вердикту зібрав рекордну суму на свою підтримку
Опитування, проведене після оголошення вироку, не виявило загального зниження популярності Трампа
Експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.
«Велика сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена і ще раз покаже, як колишній президент США отримав вигоду зі своїх юридичних проблем, щоб профінансувати свою заявку на переобрання», – пише Financial Times.
Венчурний капіталіст Шон Магуайр, партнер венчурної компанії Sequoia, пожертвував $300 тис. на кампанію Трампа після винесення вироку. Також видання зауважує, що опитування, проведене після оголошення вироку, не виявило загального зниження популярності Трампа.
У передвиборчому штабі Трампа заявили, що зібрані на платформі пожертвувань WinRed $35 млн майже вдвічі перевищують суму, отриману в найбільш «урожайний» день до цього. Зазначається, що наплив був таким великим, що портал у четвер вийшов з ладу.
Нагадаємо, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів. Колишній президент може оскаржити це рішення. При цьому воно не позбавляє політику права брати участь у майбутніх виборах глави держави.
Пізніше суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові. Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.
До слова, 17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа.
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