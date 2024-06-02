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Трамп після обвинувального вердикту зібрав рекордну суму на свою підтримку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп після обвинувального вердикту зібрав рекордну суму на свою підтримку
Після оголошення вироку не було загального зниження популярності Трампа
фото: AP Photo

Опитування, проведене після оголошення вироку, не виявило загального зниження популярності Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.

«Велика сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена і ще раз покаже, як колишній президент США отримав вигоду зі своїх юридичних проблем, щоб профінансувати свою заявку на переобрання», – пише Financial Times.

Венчурний капіталіст Шон Магуайр, партнер венчурної компанії Sequoia, пожертвував $300 тис. на кампанію Трампа після винесення вироку. Також видання зауважує, що опитування, проведене після оголошення вироку, не виявило загального зниження популярності Трампа.

У передвиборчому штабі Трампа заявили, що зібрані на платформі пожертвувань WinRed $35 млн майже вдвічі перевищують суму, отриману в найбільш «урожайний» день до цього. Зазначається, що наплив був таким великим, що портал у четвер вийшов з ладу.

Нагадаємо, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів. Колишній президент може оскаржити це рішення. При цьому воно не позбавляє політику права брати участь у майбутніх виборах глави держави.

Пізніше суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові. Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.

До слова, 17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа.

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Теги: суд Дональд Трамп гроші вибори у США

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