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Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування
Після дебатів знизилася кількість виборців демократів, які бажали б висування Байдена кандидатом у президенти США
фото з відкритих джерел

44% респондентів відповіли, що на їхню думку Байден частіше казав правду на дебатах

Ключові меседжі Джо Байдена не спрацювали – виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права. Про це свідчить опитування CBS News.

Респондентів із числа зареєстрованих виборців просили оцінити, хто з учасників дебатів чітко представив власні ідеї, плани та політику в разі обрання, а також викликав довіру.

Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування фото 1

За всіма цими показниками Дональд Трамп випередив Джо Байдена у 1,5-2 рази.

Водночас 44% респондентів відповіли, що на їхню думку Байден частіше казав правду на дебатах. У правдивість Трампа вірять 32% опитаних.

Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування фото 2

Учасники опитування також майже не бачать загрози для демократії і верховенства права в разі перемоги Трампа – до цих загроз у своїй кампанії часто апелює Джо Байден.

Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування фото 3

48% впевнені, що демократія і верховенства права збережуться, в разі перемоги Байдена, 47% – Трампа.

Американські виборці не бачать у Трампі загрози демократії і верховенству права – опитування фото 4

Після дебатів знизилася кількість виборців демократів, які бажали б висування Байдена кандидатом у президенти США (з 64% у листопаді до 54% зараз).

Нагадаємо, що дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю.

До слова, Байден на передвиборчому заході в Північній Кароліні вперше прокоментував закиди в поганому виступі на президентських дебатах із Трампом, частково визнавши критику у свій бік. Тим часом Трамп зловтішно прокоментував провал свого опонента.

Як повідомлялося, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. Зокрема, насторожили його регулярні обмовки, слабкий голос та нездатність виразно подати позицію його партії з ключових питань, пише видання посилаючись на високопоставленого представника штабу Байдена.

Однак згодом стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не вибуватиме з передвиборчих перегонів на пост глави США після дебатів із його суперником Дональдом Трампом.

До слова, президент США Джо Байден у ході дебатів сім разів виголосив прізвище російського диктатора Володимира Путіна, підрахували журналісти. Такий самий показник зафіксовано за підсумком виступу його попередника Дональда Трампа. Плюс до цього мільярдер 16 разів згадав Росію під час виступу. Чинний глава Штатів жодного разу не згадав у промові назву країни-агресора.

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Теги: Дональд Трамп демократія США вибори партії президент

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