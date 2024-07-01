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Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Верховний суд США визнав частковий імунітет Трампа
фото з відкритих джерел

Суд уточнив, що імунітет колишнього президента не поширюється на ті його вчинки, які він здійснив у приватному порядку

Верховний суд США виніс рішення щодо суперечки про те, чи може колишній президент Дональд Трамп претендувати на імунітет від звинувачень спецпрокурора Джека Сміта у підриві виборчої кампанії 2020 року. Суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі, повідомляє CNN.

Верховний суд США також ухвалив, що питання імунітету Дональда Трампа у справі про штурм Капітолію має бути спочатку розглянуте нижчестоящими судами. Суд також уточнює, що імунітет колишнього президента не поширюється на ті його вчинки, які він здійснив у приватному порядку.

Як повідомляє CNN, тепер справу про ймовірну причетність колишнього президента до штурму Капітолію спрямують на новий розгляд. Суд нижчої інстанції має визначити, які саме дії Трампа потрапляють під дію імунітету, а які – ні. Винести вердикт до президентських виборів 5 листопада суд уже не встигне.

Сам Дональд Трамп прокоментував рішення Верховного суду у своїй соцмережі Truth Social. «Велика перемога для нашої конституції та демократії. Пишаюся тим, що я американець!», – написав екс-президент США. 

У передвиборчому штабі чинного президента Джо Байдена повідомили, що рішення суду не скасовує факт того, що Трамп «зірвався», програвши вибори пану Байдену та «закликав натовп скасувати результати вільних та справедливих виборів».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «не проти» відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

На питання про можливе покарання, яке йому можуть присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: «Я не проти».

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.

До слова, у разі свого обрання на пост президента Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна (мільйонер, що гвалтував молодих дівчат; скоїв самогубство через місяць після ув'язнення, - ред.). 

Теги: вибори Дональд Трамп президент імунітет штурм соцмережі США

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