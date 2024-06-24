Росія може втратити свого ключового союзника через угоду з КНДР

Генерал Пентагону вважає, що оборонна угода Росії з Північною Кореєю може спричинити тертя з Китаєм

Підписання Росією та КНДР договору про всеосяжне стратегічне партнерство може створити напруженість між Москвою та Пекіном. Таку думку висловив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун. Про це пише Reuters.

«Згідно з інформацією, яку отримав, це була широка угода, однак яка не є надто обов’язковою. Це свідчить про те, що вони хочуть співпрацювати, але не бажають зв'язувати руки», – сказав генерал журналістам під час закордонної зустрічі.

Браун визнав стурбованість угодою з боку США, але він також пом'якшив оцінки, зазначивши очевидні обмеження угоди та висловивши сумніви, що Москва дасть Північній Кореї «все», що вона хоче.

Він додав, що буде цікаво побачити, як далі розвиватиметься ситуація між Москвою, Пекіном і Пхеньяном. Водночас він визнав, що США стурбовані домовленостями між Росією та Північною Кореєю.

Нагадаємо, російський диктатор 18-19 червня перебував із державним візитом у столиці Пхеньяні. Володимир Путін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеохопне стратегічне партнерство.

До слова, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до Росії, яка використовується у війні проти України. Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікований на сайті Держдепартаменту США.У ній наголошується, що, окрім страждань українського народу, постачання зброї з Північної Кореї порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі.