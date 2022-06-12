Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
Натренований на виконання широкого спектру завдань, «розвідник» здатен виконувати їх за різних умов
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило світлини свого чотирилапого бійця. Зорро – один з найдосвідченіших «розвідників» кінологічного підрозділу.
«Натренований на виконання широкого спектру завдань, він, як справжній «універсальний солдат», здатен виконувати їх за різних умов бойової обстановки», – ідеться у повідомленні.
Також Зорро у паузах між несенням служби допомагає своїм наставникам відволіктися від сурових думок та відпочити душею, спілкуючись з ними просто, як надійний друг та щирий товариш, кажуть розвідники.
Нагадаємо, перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.
Напередодні Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи.
Нагадаємо, авіація на півдні тричі завдала ударів по ворожих складах боєприпасів.