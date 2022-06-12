Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)

Зорро у паузах між несенн ям служ

Натренований на виконання широкого спектру завдань, «розвідник» здатен виконувати їх за різних умов

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило світлини свого чотирилапого бійця. Зорро – один з найдосвідченіших «розвідників» кінологічного підрозділу.

«Натренований на виконання широкого спектру завдань, він, як справжній «універсальний солдат», здатен виконувати їх за різних умов бойової обстановки», – ідеться у повідомленні.

Також Зорро у паузах між несенням служби допомагає своїм наставникам відволіктися від сурових думок та відпочити душею, спілкуючись з ними просто, як надійний друг та щирий товариш, кажуть розвідники.

Нагадаємо, перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.

Напередодні Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи.

Нагадаємо, авіація на півдні тричі завдала ударів по ворожих складах боєприпасів.

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