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  4. Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
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    Події в Україні

    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)

    Зорро у паузах між несенням служ - Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Зорро у паузах між несенням служ
    фото: ГУР МО/Telegram

    Натренований на виконання широкого спектру завдань, «розвідник» здатен виконувати їх за різних умов

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило світлини свого чотирилапого бійця. Зорро – один з найдосвідченіших «розвідників» кінологічного підрозділу.

    «Натренований на виконання широкого спектру завдань, він, як справжній «універсальний солдат», здатен виконувати їх за різних умов бойової обстановки», – ідеться у повідомленні.

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    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)
    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)

    Також Зорро у паузах між несенням служби допомагає своїм наставникам відволіктися від сурових думок та відпочити душею, спілкуючись з ними просто, як надійний друг та щирий товариш, кажуть розвідники.

    Нагадаємо, перший мобільний високотехнологічний комплекс оптоелектронної розвідки, який створили українські інженери спільно з волонтерами ГО «Справа громад» та Фондом Порошенка, невдовзі вирушить на фронт.

    Напередодні Зеленський повідомив, на якому напрямку фронту є успіхи.

    Нагадаємо, авіація на півдні тричі завдала ударів по ворожих складах боєприпасів.

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    Теги: Запоріжжя розвідка росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна окупація солдат #stoprussia
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    Розвідка показала одного зі своїх найдосвідченіших бійців (фото)