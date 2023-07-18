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Україна отримає партію бронемашин M113

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає партію бронемашин M113
Найближчим часом Україна отримає відремонтовані бронемашини M113
фото: Кайса Оллонґрен

Бронемашини надійдуть від Нідерландів, Бельгії та Люксембургу

Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн. Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

«Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113», – йдеться у повідомленні.

Міністр зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

«Так ми підтримуємо піхоту на землі», – додала Оллонґрен.

Також глава міноборони Нідерландів пояснила, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року Німеччина відправить Україні озброєння загальною вартістю приблизно €17 мільярдів.

До слова, до початку повномасштабної війни, коли партнери ще не мали безпечного зв’язку з Києвом, міністри оборони України та Британії обговорювали постачання зброї для ЗСУ, користуючись кодовими словами.

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Теги: Нідерланди Бельгія військова техніка Люксембург допомога ЗСУ

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