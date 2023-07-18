Бронемашини надійдуть від Нідерландів, Бельгії та Люксембургу

Найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн. Про це оголосила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен.

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«Найближчим часом ми поставимо в Україну відремонтовані бронемашини M113», – йдеться у повідомленні.

Міністр зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

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«Так ми підтримуємо піхоту на землі», – додала Оллонґрен.

Також глава міноборони Нідерландів пояснила, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році та до 2027 року Німеччина відправить Україні озброєння загальною вартістю приблизно €17 мільярдів.

До слова, до початку повномасштабної війни, коли партнери ще не мали безпечного зв’язку з Києвом, міністри оборони України та Британії обговорювали постачання зброї для ЗСУ, користуючись кодовими словами.