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Мобілізацію буде посилено? Зеленський зробив заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мобілізацію буде посилено? Зеленський зробив заяву
Поки невідомо, чи ухвалювало керівництво рішення щодо посилення мобілізації
фото ілюстративне

Військові попросили президента посилити мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував від військових прохання посилити мобілізацію. Про це він заявив у середу, 23 серпня, під час пресконференція за результатами Кримської платформи.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше поки що нічого не можу вам сказати», – сказав він.

Голова держави не розповів більше деталей про запит військових. Він також не вказав, чи приймав відповідні рішення щодо такого прохання і чи планує.

Раніше повідомлялося, що чоловіки ще однієї професії можуть отримати відстрочку від мобілізації.

До слова, Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Термінипродовжені до 15 листопада 2023 року. Вони почнуть діяти з 18 серпня.

Теги: війна мобілізація військові Володимир Зеленський

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