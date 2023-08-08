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Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Патріарх Варфоломій: Церква повинна бути єдиною та сповідувати любов до ближніх
фото з відкритих джерел

«Ми переживаємо жахливу і поки що нескінченну війну в Україні»

У проповіді з нагоди свята Преображення Господнього Вселенський патріарх Варфоломій згадав війну Росії проти України і зазначив, що єдність та свідчення любові є основним завданням Церкви сьогодні. Про це повідомляє panorthodoxsynod.blogspot.com

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Патріарх критично висловився на адресу РПЦ та її підтримки війни в Україні. Він зазначив, що замість примирення, РПЦ звинувачує Константинопольську церкву в єресі. Такі дії не відповідають призначенню Церкви.

Патріарх Варфоломій наголосив, що Церква повинна бути єдиною та сповідувати любов до ближніх. Тільки з’єднавшись у Христі й виразивши любов до світу, Церква правильно виконує свою місію.

Предстоятель Вселенського патріархату закликав православних християн переосмислити свою позицію та знову знайти в єдності в Христі істинне призначення.

«Місія кожного з нас полягає не лише в тому, щоб теоретизувати і виокремлювати, переживати Преображення у власному житті, але й передавати його ближньому. У цьому полягає і послання, і запрошення сьогоднішнього свята до Церкви: у наш сучасний час стрімких трансформацій різного роду і будь-якої природи існує нагальний заклик до Церкви, щоб вона преображала світ. Однак для того, щоб Церква досягла успіху в цій місії і щоб наш світ пережив справжнє преображення у Христі, Церква також повинна з’явитися „в новому образі“, як Єдина, Свята, Соборна і Апостольська Церква. І йдеться тут не лише про необхідність міжхристиянського діалогу «заради єдності всіх», але передусім про стабільність Православ’я», – розповів патріарх Варфоломій.

«Ми є свідками жорстокої і поки що триваючої війни в Україні, де православна держава воює, з патріаршого благословення офіційної Церкви, з іншим братнім православним народом. І ви розумієте, що я говорю про патріарха Російського Кіріла, який обома руками благословляє цю огидну, злу війну, замість того, щоб її засудити» – прдовжує Вселенський патріарх.

Також Варфоломій торкнувся теми вторгнення РПЦ в Александрійську Церкву.

«Ми є свідками вторгнення, всупереч усякій церковній легітимності, Православної Церкви, і знову ж таки Російської Церкви, на канонічну територію Александрійського Патріархату. Майже п’ять років ми відчуваємо на собі невдячність одностороннього переривання спілкування з боку дочірньої Церкви, не з доктринальних, а явно з геополітичних причин, одягнену, по суті, віднедавна в плащ незв’язних і образливих звинувачень на адресу Константинопольської Церкви, звинувачень в «еклезіологічній єресі»! Нехай ті, хто говорить подібні речі на адресу нашого Патріархату, побачать, як сказано в Євангелії, колоду, що знаходиться в їхньому оці, і нехай залишать наш власний недолік, який набагато менший, якщо він взагалі є, перед обличчям їхнього власного недоліку, який зробив їх нездатними бачити дійсність», – зауважив патріарх.

Підсумовуючи він сказав: «У вищезгаданих богословськи необґрунтованих, еклезіологічно необґрунтованих і канонічно неприйнятних твердженнях Свята Христова Церква… продовжують непохитно відстоювати слово істини. Любов Церкви-Матері ніколи не згасає!»

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Знищення одеського собору вони називають варварським. Духовенство просить скликати Собор УПЦ, де має відбутися остаточний розрив із РПЦ у зв’язку з геноцидом українців російськими окупантами. Представники московського патріархату переконані, що це єдиний спосіб для УПЦ бути вільною від російського впливу та відстоювати інтереси українського народу.

Пізніше стало відомо, що Онуфрій не прийняв батюшок, які просили його порвати з Москвою.

Митрополит Антоній записав жалісливе відео, у якому стверджував, що розрив із Москвою стане «духовною смертю для України». На його думку, представники УПЦ МП, які підписали лист-прохання про розрив зв’язків із РПЦ, діяли на емоціях чи під тиском.

До слова, патріарх РПЦ Кирило вирішив, що у зруйнованому соборі в Одесі сидів Антихрист.

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Теги: війна РПЦ Вселенський патріарх Варфоломій

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