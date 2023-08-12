РФ перекинула десантників на Запоріжжя: розвідка спрогнозувала наслідки

Передислокація зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою

Росія, ймовірно, перекинула десантні війська з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-а окупаційна армія РФ. Про це йдеться у звіті мінборони Великої Британії в Twitter.

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58-ма загальновійськова армія (58 ОАА) перебуває на фронті з 4 червня 2023 року. Крім того, 11 липня 2023 року тодішнього командира 58 ОAA звільнили, ймовірно, частково через те, що він наполягав на заміні частини сил.

70-й і 71-й мотострілецькі полки армії окупантів зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій.

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«Існує реалістична можливість того, що прибуття ВДВ (десантників – ред.) нарешті дозволить частинам цих полків відійти для відпочинку та відновлення. Однак передислокація, ймовірно, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил», – прогнозує британська розвідка.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) ввжають, що практика Росії передислокувати свої сили на ключових ділянках фронту, швидше за все, ще більше послабить російські оборонні лінії в сукупності. Деградація російських створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно вирішальним.