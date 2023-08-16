Нардепи пропонують змінити правила вручення повісток

Комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобов'язаним

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9566, який має на меті змінити порядок проведення мобілізації в Україні. Ініціатором є нардеп від «Слуги народу Георгій Мазурашу.

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Зміни планують внести до ст. 38 ЗУ «Про військовий обов’язок та військову службу».

Відповідно до змін, комунальникам та власникам будинків хочуть надати право вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам на законодавчому рівні.

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Також пропонується дозволити комунальникам та власникам будинків збирати інформацію про військовозобовʼязаних чоловіків, а також сприяти їх прибуттю за викликом до Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

«Законопроєктом запропоновані зміни до декількох законів – з метою підвищення мотивації до захисту Вітчизни, оптимізації мобілізаційної діяльності та сприяння зміцненню економіки, від стану якої залежить і обороноздатність», – йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.