Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС

«У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, одна держава, все частіше приймає позицію блокування та вето»

Бельгія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу, закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в інтерв'ю виданню Politico.

Вона виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за сьомою статтею Договору про ЄС.

«У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість ухвалити рішення: активувати сьому статтю до кінця, що передбачає припинення права вето», – сказала вона.

Також міністерка зазначила, що для Європи настає момент істини. За її словами, країни ЄС мають реформувати механізми, якщо вони не працюють.

«Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС», – додала Аджа Лябіб.

Європейський парламент запустив перший етап процедури за сьомою статтею проти Угорщини у 2018 році, але процес зайшов у глухий кут.

Наступний етап цієї процедури часто називають «ядерним варіантом», оскільки він передбачає найсерйознішу політичну санкцію, яку Євросоюз може накласти на країну-члена – призупинення права голосу при ухваленні рішень ЄС.

У липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця року. Це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу.