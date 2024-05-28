Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір

Чехія оголосила Росію та Китай «найбільшими загрозами у кіберпросторі»





Найбільшою загрозою безпеці Чехії є розвідувальна діяльність Росії та Китаю у кіберпросторі. Про це заявив директор чеської служби інформаційної безпеки (BIS) Міхал Куделка. Про це пише Irozhlas.

За словами Міхала Куделки, Чеська Республіка зараз стикається з дезінформаційною діяльністю з боку Росії та Китаю. За словами фахівця, російська дезінформація спрямована на те, щоб послабити волю населення допомагати атакованій Україні, зробити громадськість невпевненою та підірвати довіру до держави. За словами Куделки, в інформаційному просторі точиться «безрозсудна війна», яка має потенціал впливати на політичний клімат навіть у сильних і безсумнівних демократіях.

Директор BIS безапеляційно запевнив: «Кіберфахівці з цих країн часто атакують Чеську Республіку, особливо державні установи, але також інші установи, і не раз успішно. Поки що немає жодних свідчень того, що ця політика зміниться».

Він нагадав, що Європейський Союз вніс до списку санкцій російську інформаційну платформу «Голос Європи», а також ще двох російських підприємців, які також вели діяльність у Чехії.

До слова, російський удар по гіпермаркету у Харкові демонструє, як Путін хоче миру. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, на міністерській зустрічі НАТО в Празі він буде просити своїх колег «посилити підтримку для стримування російського імперіалізму».





