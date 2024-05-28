Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір
Керівник BIS Міхал Куделка поскаржився на кібератаки з боку КНР та Росії
фото: CNC

Чехія оголосила Росію та Китай «найбільшими загрозами у кіберпросторі»

Найбільшою загрозою безпеці Чехії є розвідувальна діяльність Росії та Китаю у кіберпросторі. Про це заявив директор чеської служби інформаційної безпеки (BIS) Міхал Куделка. Про це пише Irozhlas.

За словами Міхала Куделки, Чеська Республіка зараз стикається з дезінформаційною діяльністю з боку Росії та Китаю. За словами фахівця, російська дезінформація спрямована на те, щоб послабити волю населення допомагати атакованій Україні, зробити громадськість невпевненою та підірвати довіру до держави. За словами Куделки, в інформаційному просторі точиться «безрозсудна війна», яка має потенціал впливати на політичний клімат навіть у сильних і безсумнівних демократіях.

Директор BIS безапеляційно запевнив: «Кіберфахівці з цих країн часто атакують Чеську Республіку, особливо державні установи, але також інші установи, і не раз успішно. Поки що немає жодних свідчень того, що ця політика зміниться».

Він нагадав, що Європейський Союз вніс до списку санкцій російську інформаційну платформу «Голос Європи», а також ще двох російських підприємців, які також вели діяльність у Чехії.

До слова, російський удар по гіпермаркету у Харкові демонструє, як Путін хоче миру. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. За його словами, на міністерській зустрічі НАТО в Празі він буде просити своїх колег «посилити підтримку для стримування російського імперіалізму».

Читайте також: Президент Чехії сумнівається, що Україна зможе повернути свої території найближчим часом



Теги: клімат війна Чехія політика населення дезінформація Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Туапсе
Удар по Новоросійську і Туапсе. Перша атака такого масштабу і складності
17 травня, 10:50
Росія продовжує робити все, аби санкції проти неї лише посилювалися
Санкції проти Росії. Що працює, а що не дуже
19 травня, 17:44
Конституція Росії надає права республікам, які входять до її складу встановлювати свої державні мови
«Язик» є. Мови немає
9 травня, 16:30
Так звана «макаронна справа» – один з перших відкритих для громадськості кейсів про те, як профільні міністерства імовірно зловживали з гуманітаркою на початку повномасштабної війни
«Макаронна справа» Висоцького. Скелети у шафі нового шефа Мінагро Резонанс
15 травня, 07:00
Понад дві тисячі дітей зникли безвісти з початку повномасштабної війни
Скільки дітей без батьків вважаються зниклими безвісти через війну. Дані від МВС
8 травня, 12:13
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
Росія атакувала Одесу балістичними ракетами: є загиблі та поранені
1 травня, 01:26
За словами Роба Бауера, росіяни досягли прогресу, але все ще досить обмеженого
Адмірал НАТО прокоментував просування росіян на фронті
8 травня, 22:30
Внаслідок свіжих поставок боєприпасів ЗСУ знищують чимало ворожої техніки та окупантів
Оборона Харківщини. Комбриг 92-ї бригади: Снарядного голоду вже немає
Вчора, 12:24
Німеччина зможе повністю інтегрувати українців у свій ринок праці лише у 2034 році
Успішне працевлаштування українських біженців: Німеччина шокувала підрахунками
Вчора, 13:22

HiTech

Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір
Чехія розповіла, чому відразу дві країни атакують її кіберпростір
Хакери проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК
Хакери проникли в сервери російського логістичного оператора СДЕК
В Україні вперше в тестовому режимі запрацював 5G
В Україні вперше в тестовому режимі запрацював 5G
Перший пацієнт із нейрочіпом у мозку розповів, як змінилось його життя
Перший пацієнт із нейрочіпом у мозку розповів, як змінилось його життя
Глава СБУ розповів про особливість модернізованих дронів Sea Baby
Глава СБУ розповів про особливість модернізованих дронів Sea Baby
Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи
Ілон Маск: За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
13K
Куди тягне Росію диктатор Путін?
12K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
9479
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
9234
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
7819
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua