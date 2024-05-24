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Особливий формат для Угорщини: Орбан хоче змінити умови членства в НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Особливий формат для Угорщини: Орбан хоче змінити умови членства в НАТО
Орбан: Угорщина стурбована тим, що постачання зброї Україні, яка не є членом НАТО, з часом поступиться місцем більшому військовому втручанню
фото: Reuters / SCANPIX

Заява Орбана з'явилася в той час, коли Альянс розробляє пакет підтримки для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна працює над «переосмисленням» статусу членства в НАТО, аби дозволити їй уникнути участі у ймовірних майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО. Про це він заявив у традиційному п’ятничному інтерв’ю державному радіо, цитує Bloomberg.

Як стало відомо, угорські військові посадовці і юристи вже працюють над тим, щоб розробити нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

«Наші юристи і офіцери наполегливо працюють над тим, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу», – сказав Орбан.

Угорські війська наразі роблять внесок у дві місії Альянсу за межами території НАТО – в Іраку і в Косові. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від участі в будь-яких військових місіях, хоча якомога ширша участь завжди заохочується.

Заява Орбана з'явилася в той час, коли Альянс розробляє пакет підтримки для України, який буде представлений на саміті лідерів країн-членів у Вашингтоні в липні. Очікують, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації поставок озброєнь і тренувань для українських сил.

В інтерв'ю Орбан заявив, що Угорщина віддана місії НАТО захищати членів Альянсу, якщо хтось із них зазнає нападу. Водночас за його словами, Угорщина стурбована тим, що фінансування і постачання зброї Україні, яка не є членом НАТО, з часом поступиться місцем більшому військовому втручанню, можливо, навіть відправці військ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про рішення ветувати резолюцію Ради Європи щодо підтримки української формули миру президента Володимира Зеленського. Сіярто пояснив таке рішення тим, що позиція Росії нібито не була врахована.

До слова, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у Будапешті 9 травня заявив, що підтримує так званий китайський мирний план для вирішення війни в Україні. 

Прем'єр Угорщини, говорячи про повномасштабну агресію Росії проти України, вкотре заявив, що «Європа на боці війни». Натомість він вважає, що Будапешт є єдиним винятком, тому що «закликає до негайного припинення вогню і мирних переговорів і підтримує всі міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру».

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Теги: НАТО Будапешт Європа Угорщина військові Віктор Орбан фінансування

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