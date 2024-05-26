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Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю проти цілей у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю проти цілей у Росії
Міністр оборони Швеції заявив, що поважає право України на самозахист
фото з відкритих джерел

Відомо, що Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer

Швеція дозволила використовувати її озброєння проти цілей на території РФ. Про це повідомляє Hallandsposten, посилаючись на слова міністра оборони Поля Йонсона.

«Згідно міжнародного права Україна має право захищати себе, вдаючись до військових дій на території противника, якщо ці військові дії відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право та право України на самозахист».

Відомо, що Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer. А торік шведський парламент уповноважив уряд країни продати США ракети «повітря-повітря» Jaktrobot Rb 99 (дальність пуску – до 70 км). Сполучені Штати, у свою чергу, мали надати ці ракети Україні. Щоправда невідомо, чи була реалізована ця угода.

Раніше канцлер Німеччини виступив проти того, аби Київ використовував західну зброю для ударів по території Росії. Він додав, що його політика щодо України має на меті не допустити, щоб «це стало великою війною». 

Нагадаємо, із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає. 

Раніше політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. 

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

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Теги: Швеція військові Україна повітря озброєння парламент

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