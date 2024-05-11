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Євросоюз погодив з Україною безпекові гарантії – Welt

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз погодив з Україною безпекові гарантії – Welt
Згідно з угодою, ЄС не братиме участь у бойових діях, однак тренуватиме українських військових і допомагатиме обороні
фото з відкритих джерел

Посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст потенційної безпекової угоди на одинадцяти сторінках під грифом «конфіденційно»

Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня. Про це повідомляє Welt.

Як зазначає видання, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом «конфіденційно». У тексті угоди зазначається, що Європейський Союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову.

ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Проте це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії. Брюссель зобов'язується і надалі тренувати українських військових і допомагати обороні.

Welt пише, що Фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 млрд євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися, це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС.

Євросоюз також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро. Ще в лютому 2023 року Світовий банк оцінював вартість відновлення України в $411 млрд.

Країни ЄС наприкінці червня 2023 року погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки.

Ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною – це Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр та нейтральні держави Ірландія, Австрія та Мальта. Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

До слова, європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання.

Читайте також: Вступ до ЄС. Посол оцінила готовність України до переговорів 
Теги: Європейський союз безпека війна Україна ЗМІ Велика сімка посол

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