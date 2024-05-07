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Росіяни змирилися із війною Путіна в Україні – Bloomberg

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни змирилися із війною Путіна в Україні – Bloomberg
Березневе опитування демонструє, що 87% росіян схвалюють керівництво Путіна, а 76% – підтримують війну в Україні
фото: EPA/UPG

Західні санкції не змогли показати росіянам зв'язок між війною, яку вони розв'язали, та ерозією їхнього власного добробуту

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало частиною повсякденного життя для багатьох росіян, спростовуючи очікування того, що тиск міжнародних санкцій та поглиблення ізоляції налаштують їх проти диктатора Путіна. Багато хто з громадян країни-агресорки не протестує, а гуртується навколо прапора, пише Bloomberg.

«Кремль використовує найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, щоб змінити Росію, поєднуючи різкий націоналізм, що включає потужну суміш радянської доби та імперської ностальгії з посиленням придушення інакодумства. У результаті Путін стикається з невеликим внутрішнім тиском, спрямованим на припинення бойових дій, незважаючи на величезні військові втрати, що є проблемою для американських та європейських союзників України, оскільки вони прагнуть підвищити вартість продовження війни, яка триває вже третій рік для Росії», – розповідає агентство.

Bloomberg зазначає, що війна проникла у всі верстви російського суспільства. У багатьох школах діти надсилають подарунки та листи фронтовикам і мають відвідувати спеціальні уроки, на яких вчителі доносять до свідомості послання Кремля про те, що країна перебуває у стані війни із Заходом в Україні та діє, щоб захистити себе.

Окрім того, теле- та радіопередачі наповнені військовими темами, зображуючи тих, хто бореться в Україні, спадкоємцями покоління, яке перемогло вторгнення нацистської Німеччини у «Великої Вітчизняної війни», ігноруючи той факт, що нині агресором є Росія. Кампанії по набору в армію пропонують вигідні бонуси та зарплати під час підписання контракту тим, хто «стане чоловіком» і вступить до лав солдат-контрактників.

«Санкції не змогли створити достатній економічний дискомфорт на особистому рівні, показати росіянам зв'язок між війнами, які вони розв'язують, та ерозією їхнього власного добробуту», – пояснила Марія Снєгова, старший науковий співробітник програми «Європа, Росія та Євразія» Вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Вона додала, що вплив на рівень життя росіян «занадто незначний, щоб радикально змінити суспільні настрої».

Денис Волков, директор незалежного опитування «Левада-центру», зазначив, що показники громадської думки росіян щодо соціально-економічної ситуації перебувають на рівні 2008 року, піку стабільності Путіна. Він також пояснив: «Держава витрачає величезні ресурси на створення відчуття, що все гаразд, що ми живемо як завжди».

Опитування показують, що громадська підтримка Путіна залишається високою: за даними березневого дослідження, 87% росіян схвалюють його керівництво, а 76% – підтримують війну в Україні. Волков підкреслив, що хоча мобілізація у 2022 році 300 тис. резервістів стала шоком для росіян, настрої відновилися, коли влада ясно дала зрозуміти, що повторення цього не буде.

Агентство констатує, що війна відродила радянську звичку, коли люди повідомляли сусідам, вчителям та колегам по роботі про нібито відсутність патріотизму, писали заяви владі із закликом до порушення кримінальних справ. Ба більше, навіть серед російської еліти багато людей бояться, що їх звинуватить у нелояльності та притягнуть до відповідальності, якщо вони скажуть щось про війну та її наслідки.

«Підтримка мирних переговорів серед простих росіян має тенденцію зростати лише тоді, коли армія зазнає поразки на полі бою в Україні», – розповіла Марія Снігова. В той же час вона зауважила, що навіть коли росіяни підтримують переговори, багато хто з них наполягає на збереженні окупованих територій України.

Нагадаємо, рівень бідності у Росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум. Bloomberg пише, що «суспільне невдоволення економікою майже не відчувається». З іншого боку – постійним джерелом економічного занепокоєння для Кремля залишається швидке зростання цін, яке «з'їдає» доходи росіян. 

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Теги: росія санкції війна путін Європа мобілізація Україна переговори

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