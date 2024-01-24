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Бельгія віддає Києву відсотки від заморожених активів РФ: на яку суму слід розраховувати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бельгія віддає Києву відсотки від заморожених активів РФ: на яку суму слід розраховувати
Бельгія вирішила передати Україні частину російських грошей
колаж 24 каналу

Бельгія запланувала Україні €611 млн із доходів від заморожених активів РФ

Бельгія надасть Україні €611 млн із доходів, отриманих від заморожених російських активів. Про це повідомило Belga News Agency з посиланням на канцелярію глави бельгійського Міноборони Людовіна Дедондера. Наголошується, що йдеться саме про відсотки з російських активів.

«За даними офісу бельгійського міністра, який підтвердив інформацію, йдеться про відсотки за російськими активами, замороженими в Бельгії», – йдеться у публікації.

Раніше Євросоюз розпочав реалізацію пропозиції Єврокомісії щодо використання доходів від заморожених російських активів на користь України. Про це заявив віце-прем'єр та міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегем. За його словами, наразі ведуться технічні роботи з цієї ініціативи.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення про передачу заморожених російських активів Києву справедливим і законним кроком. За його словами, таким чином буде надіслано сигнал усім «потенційним агресорам». Для передачі заморожених активів, сума яких становить близько $300 млрд., він закликав негайно створити відповідну правову базу.

До слова, Європейський Союз навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центробанку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовців ЄС.

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Близько $200 млрд із них зберігаються в Європі, переважно в бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.

Конфіскація російських активів та передача їх Києву дозволила б послабити тиск на Захід у питанні фінансування України, проте європейські чиновники вважають цю ідею надто ризикованою з юридичного погляду.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель сказав Reuters, що у цьому питанні необхідно бути дуже обережним.

«Уявіть собі, якщо ми політично вирішимо надати мільярди Україні. А за шість місяців ми отримаємо судове рішення, в якому буде сказано, що ми не маємо права віддавати їх. Хто тоді платитиме?», – сказав він.

Європейські чиновники стурбовані не лише законністю такої процедури, а й потенційними наслідками для європейської валюти: інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші якось також можуть бути конфісковані.

Читайте також: Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні

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