Зеленський прибув до Лондона: програма переговорів

Зустріч Зеленського зі Стармером відбудеться у форматі «віч-на-віч»

Сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Лондоні. Він проведе низку зустрічей. Про це повідомляє речник глави держави Сергій Никифоров, передає «Главком».

Президент зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Зокрема, зустріч Зеленського зі Стармером відбудеться у форматі «віч-на-віч». Також вони проведуть відеоконференцію з лідерами ЄС, європейських країн, НАТО. Остаточний список учасників визначається.

З Лондона глава України відправиться до Брюсселя. Там він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у форматі «віч-на-віч». До того ж вони проведуть розмову з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

До слова, у Єлисейському палаці повідомили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном у Лондоні 8 грудня спрямована на узгодження європейсько-української позиції у мирних переговорах.