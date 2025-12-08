ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 

Причиною виключення Польщі з механізму ЄС була її значна витрата на українців, яких вона прийняла

ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу. Тепер Польща не зобов'язана приймати мігрантів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський, передає «Главком».

Відповідне рішення у понеділок, 8 грудня, прийняли країни-члени ЄС. З моменту набуття його чинності, Польща не буде приймати частину мігрантів, які зазнають найбільшого міграційного тиску, або ж платити фінансові внески. Цього рішення Польща намагалася досягти давно. Умови виключення Польщі з механізму солідарності в рамках міграційного пакту почнуть діяти вже з початку 2026 року та триватиме ще багато років, за словами польських та європейських дипломатів.

«Дискусія була напружена, тому що не усі європейські країни задоволені цими рішеннями», – зазначив Марчін Кервінський. Він також додав, що йдеться саме про південь Європи. Причиною, яка передбачала виключення Польщі з механізму солідарності в рамках міграційного пакту ЄС є те, що країна витратила багато ресурсу на українців, що емігрували або тікали від війни, а також коштів на захист зовнішнього кордону ЄС.

