ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу
фото з відкритих джерел

Причиною виключення Польщі з механізму ЄС була її значна витрата на українців, яких вона прийняла

ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу. Тепер Польща не зобов'язана приймати мігрантів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський, передає «Главком».

Відповідне рішення у понеділок, 8 грудня, прийняли країни-члени ЄС. З моменту набуття його чинності, Польща не буде приймати частину мігрантів, які зазнають найбільшого міграційного тиску, або ж платити фінансові внески. Цього рішення Польща намагалася досягти давно. Умови виключення Польщі з механізму солідарності в рамках міграційного пакту почнуть діяти вже з початку 2026 року та триватиме ще багато років, за словами польських та європейських дипломатів. 

«Дискусія була напружена, тому що не усі європейські країни задоволені цими рішеннями», – зазначив Марчін Кервінський. Він також додав, що йдеться саме про південь Європи. Причиною, яка передбачала виключення Польщі з механізму солідарності в рамках міграційного пакту ЄС є те, що країна витратила багато ресурсу на українців, що емігрували або тікали від війни, а також коштів на захист зовнішнього кордону ЄС.

Раніше «Главком» повідомляв про те, у Варшаві правоохоронці затримали трьох громадян України, у яких виявили детектор шпигунських пристроїв та хакерське обладнання. Затриманим висунули звинувачення й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Старший сержант Каспер Войтечко з центрального відділення поліції повідомив, що чоловіків зупинили під час перевірки. 

Нагадаємо, що у місті Ряшів запрацювало віцеконсульство України. Воно стало шостою консульською установою України у Польщі. Зазначається, що нове віцеконсульство надаватиме консульську підтримку близько 60 тис. українців. Установа займатиметься повним спектром консульських послуг (як звичайне консульство) для громадян України, 

Теги: Польща мігранти Європейський Союз українці за кордоном

