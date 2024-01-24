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Reuters: ЄС навряд чи конфіскує заморожені російські активи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Reuters: ЄС навряд чи конфіскує заморожені російські активи
Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів Центробанку
фото: Depositphotos

Між країнами-членами ЄС немає згоди з питання конфіскації російських активів

Європейський Союз навряд чи конфіскує заморожені активи російського Центробанку. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовців ЄС.

Євросоюз, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів Центробанку у 2022 році після вторгнення Росії в Україну. Близько $200 млрд із них зберігаються в Європі, переважно в бельгійському розрахунковому центрі Euroclear.

Конфіскація російських активів та передача їх Києву дозволила б послабити тиск на Захід у питанні фінансування України, проте європейські чиновники вважають цю ідею надто ризикованою з юридичного погляду.

«Конфіскації російських активів не станеться. Між країнами-членами ЄС немає згоди з цього питання», – сказав агентству на умовах анонімності високопосадовець, знайомий з переговорами.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель сказав Reuters, що у цьому питанні необхідно бути дуже обережним.

«Уявіть собі, якщо ми політично вирішимо надати мільярди Україні. А за шість місяців ми отримаємо судове рішення, в якому буде сказано, що ми не маємо права віддавати їх. Хто тоді платитиме?» – сказав він.

Європейські чиновники стурбовані не лише законністю такої процедури, а й потенційними наслідками для європейської валюти: інвестори можуть вийти з активів у євро через побоювання, що їхні гроші якось також можуть бути конфісковані.

Москва раніше пригрозила, що у разі конфіскації активів Центробанку те саме станеться із західними активами в Росії, які, за деякими даними, становлять $288 млрд, зазначає Reuters.

Читайте також: Замороження російських активів. Чи дійсно є загроза світовій економіці?
Теги: Європейський союз росія гроші фінансування війна Україна

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